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Merkel: Bir daha aday olmayacağım. Kesinlikle!

04.06.2020 22:46 | Son Güncelleme

Merkel ZDF televizyonunda soruları yanıtlarken, başbakanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

Merkel: Bir daha aday olmayacağım. Kesinlikle!

Merkel koronavirüsle ilgili bir yanıtında ise Türkiye örneğine de yer verdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Korona kriziyle mücadelede seçmenlerin gözünde puan toplayan Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.

Aralarında İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de bulunduğu bazı politikacılar son dönemde Merkel'in beşinci görev dönemine aday olabileceğiyle ilgili spekülasyonları alevlendirmişti. Seehofer, Merkel'in korona krizinde Almanya'yı çok güçlü bir şekilde yönettiğini belirterek, Merkel'in yeniden aday olması gerektiğiyle ilgili görüşleri son dönemde sıkça duyduğunu söylemişti.

Yapılan son anketler, yüzde 71'lik oranla Merkel'in bu yasama dönemindeki en yüksek popülerliğe ulaştığını ortaya koyuyor. Merkel'den "memnun" ve "çok memnun" olanların oranı böylelikle Ocak 2015'ten sonraki en yüksek orana ulaşmış oldu.

Merkel'e bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği de soruldu. Geçen yıllarda tatilini Napoli Körfezi'ndeki Ischia Adası ve Güney Tirol dağlarında geçirdiği bilinen Merkel, soruyu "Almanya" diye yanıtladı.

Türkiye'den örnek

Korona krizi sırasında kendisi için en zor deneyimi sosyal kısıtlamalar getirmek olarak nitelendiren Merkel, "salgınla geçen dört ay sonrasında geriye döndüğünde bazı önlemlerin abartılı olabileceği gibi bir özeleştiri yapıp yapmadığıyla" ilgili soruyu "Attığım her adım tabii ki sonradan sorgulanıyor. Ama geriye baktığımızda diğer ülkelere göre bu süreci daha iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Bizde parklar kapanmadı, komşu Fransa'da olduğu gibi günde sadece bir saatlik sokağa çıkma gibi kısıtlamalara gidilmedi, sağlık sisteminde aşırı yoğunluk yaşanmadı. Bizde insanlar tüm gün boyunca serbest hareket edebildi. İspanya'da mesela çocuklar altı hafta boyunca bir kez bile sokağa çıkamadı. Türkiye'de baktığımızda 65 yaşın üstündekiler sadece 4 saat çıkabiliyor. Almanya'da iyi bir yol bulduğumuz konusunda biraz müteşekkir olabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Bazı vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde getirilen davranış kurallarını artık eskisi gibi ciddiye almamalarının kendisini endişelendirdiğini söyleyen Merkel, maske ve sosyal mesafenin aşı ya da ilaç bulunana kadar "kesinlikle gerekli" olduğunu vurguladı.

Olası bir ikinci dalganın ilki kadar güçlü olacağını düşünmediğini de belirten Merkel, ikinci bir dalga durumunda ilkine göre daha hazırlıklı olunduğunu ve daha hızlı reaksiyon gösterilebileceğini kaydetti.

dpa,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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