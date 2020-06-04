Merkel: Bir daha aday olmayacağım. Kesinlikle!

Merkel koronavirüsle ilgili bir yanıtında ise Türkiye örneğine de yer verdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Korona kriziyle mücadelede seçmenlerin gözünde puan toplayan Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.

Aralarında İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in de bulunduğu bazı politikacılar son dönemde Merkel'in beşinci görev dönemine aday olabileceğiyle ilgili spekülasyonları alevlendirmişti. Seehofer, Merkel'in korona krizinde Almanya'yı çok güçlü bir şekilde yönettiğini belirterek, Merkel'in yeniden aday olması gerektiğiyle ilgili görüşleri son dönemde sıkça duyduğunu söylemişti.

Yapılan son anketler, yüzde 71'lik oranla Merkel'in bu yasama dönemindeki en yüksek popülerliğe ulaştığını ortaya koyuyor. Merkel'den "memnun" ve "çok memnun" olanların oranı böylelikle Ocak 2015'ten sonraki en yüksek orana ulaşmış oldu.