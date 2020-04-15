Merkel: Biraz daha sabır

Fiziki temas kısıtlamaları 3 Mayıs'a kadar sürecek, okullar Mayıs'ta kademeli olarak açılacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanları bugün video konferans yoluyla yaptıkları toplantıda koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecini masaya yatırdı. Toplantı sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında vatandaşlara pandemiye karşı mücadelede gösterdikleri disiplin için teşekkür eden Merkel, ‘’biraz daha sabırlı olunması’’ çağrısı yaptı. Alınan önlemlere karşın ilk etapta son derece kırılgan bir başarıdan söz edilebileceğini belirten Merkel, henüz bir aşı bulunmadığını vurgulayarak kısıtlamalara uyulmaya devam edilmesini istedi.

Fiziki teması azaltmaya yönelik kısıtlamaların 3 Mayıs’a kadar uzatıldığını belirten Merkel, kamusal hayatta küçük adımlarla bir açılım sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu hedefe yönelik olarak 30 Nisan’da eyalet temsilcileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Okullar Mayıs'ta kademeli olarak açılacak