Merkel Brexit Çözümü için İngiltere’ye 30 Gün Süre Verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit anlaşmasında yer alan ve İrlanda sınırında oluşturulması planlanan “backstop” mekanizmasına alternatif bir plan geliştirilmesi için İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a 30 gün süre tanıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise anlaşmanın yeniden müzakereye açılmayacağı uyarısını yineledi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma yönünde oy kullandığı referandumun ardından üç yıldan uzun süre geçti. Ancak birliğin en büyük ikinci ekonomisinin 1973’te katıldığı bloktan hangi koşullar altında ayrılacağı ya da ayrılıp ayrılmayacağı hala netleşmiş değil. Brexit yanlısı siyasetçi Johnson geçen ay başbakanlık koltuğuna oturdu. Johnson İngiltere’nin AB’den anlaşma olsa da olmasa da ayrılacağı tehdidinin Avrupa’nın iki güçlü lideri Merkel ve Macron’u Brexit anlaşmasını yeniden müzakereye açmak konusunda ikna etmesini umuyor. Johnson, eski Başbakan Theresa May’in AB ile yaptığı ancak İngiltere parlamentosunun üç kez reddettiği Brexit Anlaşması’ndan İrlanda sınırı için önerilen backstop mekanizmasının tamamen çıkartılmasını istiyor.

Merkel: “Neden 30 gün içinde bir çözüm bulmayalım” Avrupa’nın en güçlü lideri olarak nitelenen Merkel ise “İki yılda bir çözüm bulmamızın olası olduğu söylendi. Ancak neden çümüzdeki 30 günde bir çözüm bulmayalım?” diye konuştu. Johnson, Merkel’in kendisine backstop mekanizmasına alternatif üretmesi için 30 gün süre tanıdığını doğruladı. İngiltere hükümeti kaynaklarına göre Merkel’in Johnson’la yaptığı görüşmede daha olumlu bir dil kullanması dikkat çekti Ancak Merkel’in bu açıklamasından bir saat sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Johnson’un ayrılık anlaşmasını yeniden görüşme ve İrlanda’yla backstop mekanizmasının kaldırılması taleplerinin bu haliyle uygulanabilir olmadığını kaydetti. Johnson’un Perşembe günü Paris’te Macron’la bir araya gelmesi bekleniyor. Londra’nın ve AB’nin diğer 27 ülkesinin bu konudaki görüş ayrılığı sorulduğunda Johnson “Eğer buna yeterli sabır ve iyimserlikle yaklaşırsak halledebiliriz. Genelde atlar da son düzlükte konum değiştirir ve kimin kazandığı belli olur” diye yanıt verdi.

Merkel daha önceki açıklamalarında İrlanda sınırı konusunda başka formüllerin görüşülebileceğini söylemiş ancak Johnson bunların kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Merkel, Brexit Anlaşması’nın yeniden müzakereye açılmayacağını ifade etmişti. Macron’un ofisinden bir yetkiliyse “Merkel İrlanda sınırı konusunu çözerek anlaşmasız Brexit seçeneğini elemenin bir yolu olduğunu düşünüyor. Ancak Fransa anlaşmasız Brexit’in artık en olası seçenek olduğu görüşünde” diye konuştu. Washington’daysa Brexit sürecini yakından takip eden Başkan Donald Trump, AB’yi eleştirdi ve İngiltere’ye yardım etmeyi önerdi. Trump, “İngiltere’ye çok iyi davranmadılar. Avrupa Birliği ile çok sıkı bir pazarlık yürütüyorlar. Birşeyler yapabilir miyiz göreceğiz” ifadelerini kullandı. Macron: “Anlaşmasız Brexit’in sorumlusu İngiltere olur” Ancak Macron, anlaşmasız Brexit’in sorumlusunun İngiltere’nin kendisi olacağını söyledi ve Londra’nın Washington’la yapacağı bir anlaşmanın birlikten ayrılmanın zararını telafi etmeyeceğini söyledi.