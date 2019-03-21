Merkel: Brexit koşullu olarak ertelenebilir

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış tarihinin ertelenmesinin gelecek hafta İngiltere parlamentosunda gerçekleşecek oylamanın sonucuna bağlı olduğunu açıkladı.

Perşembe günü yapılan hükümet açıklamasında, "Ayrılık mutabakatı gelecek hafta İngiliz parlamentosunda kabul edilirse, ertelemeyi prensipte kabul edebiliriz" ifadesi kullanıldı. Brüksel'de gerçekleşecek olan AB liderler zirvesine katılacak olan Merkel açıklamada "kısa süreli ertelenme ihtimal dahilindedir" dedi.

İngiltere'nin birlikten anlaşmalı çıkışı için çalıştıklarını ifade eden Merkel, anlaşma sağlanamaması durumuna da hazırlık yaptıklarını kaydetti. Alman lider, İngiltere'nin anlaşma olmadan birliği terk etmesi ihtimaline karşı özellikle ulaşım, değişim öğrencileri ve kıta avrupasında yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumunun ne olacağına ilişkin plan yapılması gerektiğine işaret etti.

AB liderler zirvesinin gündemi Brexit

AB üyesi ülkelerin liderleri ana gündem maddesi Brexit olacak zirve için bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Görüşmelerde aynı zamanda Çin ile ilişkiler, ekonomik gelişmeler, iklim değişikliği ve yalan haberle mücadele gibi konular masaya yatırılacak.