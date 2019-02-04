HABER

Merkel Brexit'te yeniden müzakereye sıcak bakmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması gündemde değil"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istemediklerini söyledi.

Merkel, Japonya ziyaretinde Başbakan Şinzo Abe ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılması gündemde değil." dedi.

"Anlaşmasız Brexit'in olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, Brexit'in anlaşmasız olması durumunda belirsizliğin artacağına işaret etti.

Merkel, "Yaratıcı olmamız gerekli. Bu konuda birbirimizi dinlemeliyiz." diye konuştu.

- Merkel'in Japonya ziyareti

Öte yandan Merkel, AB ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından Almanya'nın en önemli ticaret partnerlerinden biri olan Japonya'yı ziyaret ediyor.

Merkel ve Abe'nin ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarından sonra iyice sarsılan uluslararası düzenin savunucularından olması dikkati çekiyor. Ekonomileri ihracata dayalı iki ülkenin küresel ticarette ihtilafların artmaması için iş birliği yapması bekleniyor.

Ziyarette, Merkel'in heyetinde Siemens ve Bayer gibi Alman dev şirketlerinin üst yöneticileri de yer alırken, iki liderin küresel veri yönetimini ve savunmayı masaya yatırması da bekleniyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Davos’ta ülkesinin G20 başkanlığında, küresel veri yönetimi için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Japon şirketleri İngiltere'yi Avrupa'ya geçiş kapısı olarak görüyordu ancak bu durumun Brexit sonrası değişmesi bekleniyor. Japonya dünyanın üçüncü, Almanya ise dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Her iki ülke de otomobil üretiminde küresel olarak büyük pazar paya sahip.

Almanya ve Japonya aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunmaya yeterince para ayırmadıkları iddiasıyla eleştirilmişti. Dünya Bankası verilerine göre, Japonya gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1’ini, Almanya ise yüzde 1,2'sini savunmaya harcıyor.

- AB-Japonya ticaret anlaşması

AB ve Japonya arasında 4 yıl süren görüşmelerin ardından imzalanan ticaret anlaşması 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Ticaret anlaşmasıyla Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl ödedikleri 1 milyar avroluk verginin büyük kısmı ortadan kalkacak.

Anlaşma tam olarak yürürlüğe girdiğinde Japonya'nın AB'den ithal ettiği ürünlerin yüzde 97'sinde gümrük vergileri uygulanmayacak.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmıTaksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı
BUDO’dan 1 bilet alana ikinci bilet yarı fiyatınaBUDO’dan 1 bilet alana ikinci bilet yarı fiyatına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Başbakan Angela Merkel Japonya Japonya Başbakanı Shinzo Abe'

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.