Merkel CDU genel başkanlığına aday olmayacak

Merkel, başbakanlık görevini ise sürdürecek.Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oy kaybına uğramasının ardından, Merkel'in parti başkanlığını bırakmaya hazırlandığı bildirildi.

Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre, Almanya Başbakanı Merkel, CDU yönetiminin Pazartesi sabahı Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını duyurdu. Alman haber ajansı dpa'nın CDU kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Merkel'in başbakanlık görevine ise devam edeceği belirtildi.

Genel başkanlığa aday olabilecek isimler

Partinin yeni genel başkanı, CDU’nun Aralık ayı başında Hamburg’ta yapılacak kongresinde seçilecek. CDU'nun eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in genel başkanlığa aday olmak istediği öne sürüldü.

Bild gazetesinin konuyla ilgili haberinde Merz'in "yakın çevresindekilere bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söylediği" belirtildi. 62 yaşındaki Friedrich Merz'in genel başkanlığa adaylığını koymasının partisinden alacağı desteğe bağlı olduğunu söylediği öğrenildi.