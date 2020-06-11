HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Merkel Çin’den eşit muamele talep etti

Merkel Çin’den eşit muamele talep etti

11.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüştü.

Merkel Çin’den eşit muamele talep etti

Merkel Çin’de faaliyet gösteren Alman ve yabancı şirketlerine eşit muamele gösterilmesini istedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından Çin'in Başbakanı Li Keqiang ile gerçekleştirdiği video konferansta Çin Başbakanınından bu ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlere mütekabiliyet gereği daha iyi pazar erişimi sağlanmasını istedi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketlerin durumunun iyileşmesi için atılması gereken adımlar olduğunu söylediği ve bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.

Seibert Merkel'in Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde ayrıca kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaretin devamının, Dünya Ticaret Örgütü‘nü (WTO) güçlendirmenin ve sağlam ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Almanya'nın faydasına olduğunun altını çizdiğini aktardı.

Alman ve Avrupalı firmalar, Çin'de özel sektörden ziyade devlet şirketlerine giderek bel bağlanması nedeniyle zor bir durumda bulunuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de katıldığı görüşmede koronavirüs salgını ve sonrasında meydana gelen ekonomik etkilerin de ele alındığı aktarıldı.

İki ülke liderlerinin, Almanya ve Çin arasında salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomik faaliyetlere rağmen ticaretin nasıl canlandırılabileceği ve Pekin ile Washington arasında artan gerilimi ele aldığı belirtildi.

Eylül ayında Almanya'nın Leipzig kentinde yapılması planlanan AB-Çin Zirvesi salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Seibert insan hakları ve Hong Kong'daki durumun da Merkel'in gündeminde yer aldığını açıkladı. Görüşmeden önce Merkel'e Hong Kong'daki özgürlükleri gündeme getirmesi yönünde Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan Gyde Jensen'den çağrı yapılmıştı.

dpa / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

İtalyan komutana 'Türkiye' şoku! Telsizdeki sesi duyunca...

İtalyan komutana 'Türkiye' şoku! Telsizdeki sesi duyunca...

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç’te tv sunucusu canlı yayında bayıldı

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

Mayolu halleri dikkat çekti! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

Koronavirüslü 2 kuaför 140 müşteriyle temas etti! Sonuç şoke etti

Fransa'yı sarsan iddia! 'Macron, istifayı düşünüyor'

Flaş iddia: Macron, istifayı düşünüyor

Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

İki kişiyi öldürüp, oto tamir atölyesini ateşe verdiler!

İki kişiyi öldürüp, oto tamir atölyesini ateşe verdiler!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 974 kişi hayatını kaybetti

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

Shakespeare döneminin en eski tiyatrosu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.