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Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde etmesi değildir

26.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, demokratik kurumların korunmasının önemini vurguladı.

Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde etmesi değildir

Merkel ayrıca, Almanya'daki göçmen kökenlilerin hislerinin "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonuna verdiği "yaz söyleşisinde" demokrasiyi koruma çağrısında bulundu. Merkel, ARD televizyonunda gazeteci Tina Hassel'ın sorularını yanıtladı. Demokratik kurumların desteklenmesi çağrısı yapan Merkel, "Demokrasi bir kişinin çoğunluğu elde etmesinden daha fazlasıdır" dedi.

Demokrasinin "azınlıkların korunması, basın özgürlüğü, protesto hakkı, bağımsız mahkemeler" olduğuna vurgu yapan Merkel, kurumların bu bağımsızlığı korunamaz hâle geldiğinde "demokrasinin tam teşekküllü olmayacağını" söyledi. Merkel, buna kullanılan gündelik dilde de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Özil olsun, başkası olsun"

Başbakan Merkel, Mesut Özil tartışması bağlamında Almanya'daki göçmenler konusuna da değindi.

Özil ile ilgili olarak Merkel, "Ben bu konuda çok net bir görüşe sahibim. Çektirilen fotoğrafın doğru ya da yanlış olduğu konusunda farklı görüşlerde olunabilir. Ancak kendisinin sonradan tartışmaya dâhil olma biçimi hiçbir şekilde hoşuma gitmedi" dedi.

Türk kökenli Alman milli futbolcu Özil, Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek bir fotoğraf çektirmişti. Bazı çevrelerce Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olarak yorumlanan fotoğraf, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı. Özil, Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, maruz kaldığını belirttiği ırkçılık nedeniyle milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Göçmenlerin "hislerinin" öneminin altını çizen Merkel, "Özil ya da başkası olsun", Almanya'daki göçmen kökenli bir kişi kendisine Alman toplumunda kötü muamele edildiğini düşündüğü takdirde, bunun "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

"Şerit değişikliği" eleştirisi

Başbakan Merkel, Almanya'nın mevcut mülteci politikasıyla ilgili tartışmalara da değindi. Merkel, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen kişilerin vasıflarına göre iş bularak Almanya'da kalması anlamına gelen "şerit değişikliği" ifadesine karşı olduğunu belirtti.

Merkel, iç savaş bölgelerinden Almanya'ya gelen kişilerin "şerit değiştirerek" vasıflı çalışan ihtiyacı bulunan alanlarda çalışması fikrinin yanlış bir izlenim uyandırdığını dile getirdi.

Hafta başında yayımlanan bir anket, Almanların yüzde 58'inin "şerit değişikliği" sistemini desteklediklerini ortaya koymuştu.

ABD ile "yeni strateji" tartışması

Merkel'e Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji izlenmesi gerektiği" yönündeki açıklaması da soruldu. Başbakan yanıtında, Almanya'nın ABD'ye değil Avrupa'ya güvenmesi gerektiğini ima etti. Merkel, Almanya'nın savunma politikası konusunda, "daha fazla sorumluluk almak zorunda olduğunu" sözlerine ekledi.

Angela Merkel, Almanya Başbakanlığı görevini 2005 yılından bu yana sürdürüyor.

DW,dpa,epd,AP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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