Merkel: Demokrasi birinin çoğunluğu elde etmesi değildir

Özil ile ilgili olarak Merkel, "Ben bu konuda çok net bir görüşe sahibim. Çektirilen fotoğrafın doğru ya da yanlış olduğu konusunda farklı görüşlerde olunabilir. Ancak kendisinin sonradan tartışmaya dâhil olma biçimi hiçbir şekilde hoşuma gitmedi" dedi.

"Özil olsun, başkası olsun"

Demokrasinin "azınlıkların korunması, basın özgürlüğü, protesto hakkı, bağımsız mahkemeler" olduğuna vurgu yapan Merkel, kurumların bu bağımsızlığı korunamaz hâle geldiğinde "demokrasinin tam teşekküllü olmayacağını" söyledi. Merkel, buna kullanılan gündelik dilde de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Merkel ayrıca, Almanya'daki göçmen kökenlilerin hislerinin "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonuna verdiği "yaz söyleşisinde" demokrasiyi koruma çağrısında bulundu. Merkel, ARD televizyonunda gazeteci Tina Hassel'ın sorularını yanıtladı. Demokratik kurumların desteklenmesi çağrısı yapan Merkel, "Demokrasi bir kişinin çoğunluğu elde etmesinden daha fazlasıdır" dedi.

Türk kökenli Alman milli futbolcu Özil, Mayıs ayında Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek bir fotoğraf çektirmişti. Bazı çevrelerce Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olarak yorumlanan fotoğraf, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı. Özil, Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, maruz kaldığını belirttiği ırkçılık nedeniyle milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Göçmenlerin "hislerinin" öneminin altını çizen Merkel, "Özil ya da başkası olsun", Almanya'daki göçmen kökenli bir kişi kendisine Alman toplumunda kötü muamele edildiğini düşündüğü takdirde, bunun "ciddiye alınması ve konuşulması gerektiğini" söyledi.

"Şerit değişikliği" eleştirisi

Başbakan Merkel, Almanya'nın mevcut mülteci politikasıyla ilgili tartışmalara da değindi. Merkel, Almanya'ya sığınmacı olarak gelen kişilerin vasıflarına göre iş bularak Almanya'da kalması anlamına gelen "şerit değişikliği" ifadesine karşı olduğunu belirtti.

Merkel, iç savaş bölgelerinden Almanya'ya gelen kişilerin "şerit değiştirerek" vasıflı çalışan ihtiyacı bulunan alanlarda çalışması fikrinin yanlış bir izlenim uyandırdığını dile getirdi.