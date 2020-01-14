HABER
  4. Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

Alman hükümeti zirveye General Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac da davet edildi.

Katılımcılar arasında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye de var.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Bursa için iş birliğiBursa için iş birliği
Hasta taşıyan ambulans alev aldıHasta taşıyan ambulans alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkel Libya Konferans

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Merak edilen görüntüler ortaya çıktı

Merak edilen görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Başbakanı, İskoçya'nın referandumu talebini resmen reddetti

İngiltere Başbakanı, İskoçya'nın referandumu talebini reddetti

Rusya'dan 'yarım kalan ateşkes' açıklaması

Rusya'dan 'yarım kalan ateşkes' açıklaması

Boğaların çiftleşmesi için kullanılan iktidarsızlık ilacını kullanınca...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için toplanıyor'

'Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için toplanıyor'

Serrac ateşkes masasından kalkıp İstanbul'a geldi!

Serrac ateşkes masasından kalkıp İstanbul'a geldi!

BM'den çok önemli ateşkes açıklaması!

BM'den çok önemli ateşkes açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.