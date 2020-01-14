Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

Alman hükümeti zirveye General Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac da davet edildi.

Katılımcılar arasında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye de var.

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