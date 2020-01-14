Merkel'den 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davet

Alman h\u00fck\u00fcmeti zirveye General Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015fkan\u0131 Serrac da davet edildi.\nKat\u0131l\u0131mc\u0131lar aras\u0131nda ABD, Rusya, \u00c7in, Fransa, \u0130ngiltere, \u0130talya ve T\u00fcrkiye de var.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSon anketi duyurdu! \u00c7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7Bursa i\u00e7in i\u015f birli\u011fiHasta ta\u015f\u0131yan ambulans alev ald\u0131
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