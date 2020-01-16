HABER
  4. Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının iyi haber olduğunu söyledi.

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel, Berlin’de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Hafter’in ateşkese uyacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Hafter ile görüştüğünü anımsatan Merkel, "Öncelikle Hafter’in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haberdir." dedi.

Merkel, Libya Konferansı’nda da her şeyden önce BM kapsamındaki silah ambargosuna uyulmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

MAAS, BİNGAZİ'DE HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

Bingazi’de bugün Hafter ile 3 saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter’in mevcut ateşkese uymaya söz verdiğini açıklamıştı. Maas ayrıca, Hafter’in Libya Konferansı’na prensipte katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

LİBYA KONFERANSI 19 OCAK'TA

Şansölye Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti. Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Fransa'da Hükümet de Çalışanlar da Geri Adım AtmıyorFransa'da Hükümet de Çalışanlar da Geri Adım Atmıyor
BM'den çağrı: Serbest bırakın!BM'den çağrı: Serbest bırakın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkel Almanya Başbakanı Angela Merkel Hafter

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

BM'den çağrı: Serbest bırakın!

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

'Endişe duyuyoruz' diyerek korkunç PKK gerçeğini açıkladılar!

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı açıkladı: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Flaş ateşkes açıklaması: Hafter hazır!

ABD'de uçakta panik anları!

Uçakta panik anları! Yolcular çığlık attı

Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu!

Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.