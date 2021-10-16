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Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

16.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Şansöylesi Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Liderler bir süre balkonda sohbet ederken Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı.

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Kısıklı’da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulunan Huber Köşkü’ne geldi. Ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Huber Köşkü’ne ulaştı.

ERDOĞAN, BOĞAZ'I ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

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GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merkel’in görüşmesi sürüyor.

Öte yandan, Merkel’in gelişi öncesi bayrak direklerine Türk ve Alman bayrakları çekildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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