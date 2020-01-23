HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Merkel'den Davos'ta çarpıcı açıklama! Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti

Merkel'den Davos'ta çarpıcı açıklama! Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre’nin Davos kasabasında bu yıl 50.si düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantısında yaptığı konuşmada Libya konusunda açıklamalarda bulundu. Merkel açıklamasında Suriye'de müdahalede geç kaldıklarını belirterek “Libya’nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Merkel'den Davos'ta çarpıcı açıklama! Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel Davos toplantısında açıklamalarda bulundu. Merkel Davos'taki konuşmasında, “Biz Suriye konusunda çok geç kaldık. 18 milyonluk Suriye’de 8 milyon insan evinden, yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Şimdi ise Libya’da yaşanılan olumsuzluklara zamanında müdahale ederek Libya’nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullanarak, insanların kendi ülkelerinde kalabilmeleri için önceden tedbir alınması gerektiğini belirtti.

"KAPIMIZA DAYANAN MÜLTECİLERİ GERİ ÇEVİREMEZDİK"

Merkel, “2015 yılında kapımıza dayanan mültecileri kapımızdan geri çeviremezdik” diyerek, aynı durumları yaşamamak adına önlemler almak zorunda olduklarını, bundan dolayı da Libya konferansı düzenleyerek tarafları bir araya getirerek sorunun barış yoluyla çözülmesine destek verdiklerini belirtti.

Davos toplantılarına 12. kez katılan Merkel, zirvede önemli bir yere sahip olan iklim değişikliği konusunda da ABD Başkanı Trump’la aynı fikirde olmadığını belirtirken, “İklim değişikliği için hemen harekete geçmeliyiz. Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşması tüm kıta için hayatta kalma meselesi olabilir. İklim değişikliği konusunda uluslararası iş birliği yapılmalı ve bunun için de bütçe ayrılmalıdır. 2050 CO2 hedeflerine ulaşılmalıdır" dedi. Merkel, iklim değişikliğini inkâr edenler ile onu gören ve onunla başa çıkmak için savaşanlar arasında var olan uzlaşmazlık ve sorun karşısındaki suskunluktan dolayı endişelendiğini söyleyerek, tüm ülkelere CO2 emisyonlarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklamaBinali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Meclis Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Akşener'den yanıt!

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.