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Merkel'den Erdoğan açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladığı zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirtti.

Merkel'den Erdoğan açıklaması

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merkel erdoğan putin

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