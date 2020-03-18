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Merkel'den Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptığı görüşme hakkında kritik değerlendirme

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 00:43 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları video konferans görüşmesinin çok faydalı olduğunu söyledi.

Merkel'den Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptığı görüşme hakkında kritik değerlendirme

Merkel, video konferans sonrası Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptıkları video konferansta Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, ''Çok yararlı bir görüşme oldu. İdlib'deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon avro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli.'' dedi.

Alman Şansölye, İdlib konusunda geçici bir ateşkes olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Türkiye Cumhurbaşkanı bize İdlib yakınlarındaki M4 arteri boyunca ortak devriyelerden bahsetti. Elbette Suriye'deki siyasi süreci daha geniş bir şekilde ilerletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.'' diye konuştu.

Merkel, görüşmede, Türkiye'nin NATO üyeliği tartışmalarına da değindiklerini ifade ederek, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin NATO üyesi kalacağını vurguladı. Bizler de bu konuda desteğimizi ifade ettik ve bunu memnuniyetle karşıladık.'' dedi.

Görüşmenin, görüş farklılıklarına rağmen güzel bir fırsat olduğunu, Türkiye-AB mutabakatının da gündeme geldiğini belirten Merkel, ''Türkiye'ye daha fazla yardım imkanını görüştük. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin genişlemesi hakkında yapılan görüşmeleri de gözden kaçırmamamız lazım.'' ifadesini kullandı.

"İÇ PAZARIN İŞLEVSELLİĞİNİ KORUMAK VE MALLARIN SERBEST AKIŞINI SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

Alman Başbakan, video konferansta, koronavirüs salgını sonrası AB içinde alınan sınır önlemlerini görüştüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

''İç pazarın işlevselliğini korumak için malların serbest akışının sağlanması gerektiğini çok güçlü bir şekilde vurguladım. Şu anda bazı zorluklar yaşıyoruz. AB ülkeleri sınırlarda bekleme sürelerini en aza indirmeye ve özel otoyol şeritleri gibi uygun teknik gereksinimleri bulmaya çalışacaklarını ifade ettiler.''

Merkel, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarda "nakit paranın azalabileceği" endişesi olduğu yönündeki bir soruya yanıt verirken de ''Böyle bir belirti yok. Paranın kullanılabilirliği garanti altındadır. Bu bağlamda kamuoyuna, resmi açıklamaların dikkate alınması ve söylentilere itibar edilmemesi çağrısını yineliyorum. Çünkü maalesef söylentilerin birçoğu dolaşımda. Şeffaf bilgi sağlamak için her şeyi yapıyoruz.'' dedi.

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Almanya Almanya Başbakan Angela Merkel Emmanuel Macron Boris Johnson

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