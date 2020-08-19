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Merkel'den flaş sözler: Yunanistan'la dayanışma içindeyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’deki gerilimden kaygılı ve hakları ihlal edilen Yunanistan ve Kıbrıs’la dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Merkel'den flaş sözler: Yunanistan'la dayanışma içindeyiz

AB'ye üye ülkelerin liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Merkel, “Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili ortak kaygımızı dile getirdik. Gerilimi azaltmak için her türlü çaba gösterilmeli, bu durum çok tehlikeli. Yunanistan ve Kıbrıs’a onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, zira söz konusu olan onların hakları. Ve eylül ayındaki olağanüstü AB Konseyi'nde Türkiye ile ilişkilerimizi derinlemesine ele alacağımızı belirttik” ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A DİYALOG ÇAĞRISI

Deniz sınırlarıyla ilgili tartışmalı konularda diyaloga geri dönülmesinden yana olduklarını söyleyen Merkel, bu konuda Yunanistan ve Türkiye arasında diyalogun yeniden başlaması gerektiğini belirterek, “Eylül ayında bununla derinlemesine ilgileneceğiz” diye ekledi.

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