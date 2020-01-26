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  4. Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ederken sosyal medya hesabından "Allahaısmarladık" notuyla bir de paylaşım yaptı.

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışma ziyareti nedeniyle geldiği Türkiye'den ayrılırken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.

Merkel'in o paylaşımı:

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İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim etmişti.

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Angela Merkel istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hidayete erdi fermanlı
muazzam bir manzara :)
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