Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışma ziyareti nedeniyle geldiği Türkiye'den ayrılırken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.

Merkel'in o paylaşımı:

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim etmişti.

