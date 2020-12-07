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Merkel'den koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü

07.12.2020 21:42 | Son Güncelleme:
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Merkel'den koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türklere düğün çağrısı yapan Merkel, "Düğünler çok sayıda genç için hayatlarının en önemli anlarından. Hijyen kurallarına uyulma dahi şu an için düğünleri ertelemek en doğrusu. Benim ricam, her şey normale döndüğünde düğün davetlerini gerçekleştirmektir" dedi.

Merkel, Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol Fm'e yaptığı açıklamada, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer’da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum." dedi.

BioNTech'in hazırladığı aşının ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgınını önlemek için toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekti.

Merkel, "Bu kadar insana aşı yapmak aylar sürecek. Önce yaşlılar ve sağlık çalışanların korunması gerekiyor. 2021'in ikinci yarısı daha çok aşı olacak ancak kış ayları düşünüldüğünde henüz yeterli aşı olmayacak." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle olağan dışı bir kış dönemine girildiğini vurgulayan Merkel, vatandaşların alınan önlemlere daha da uymalarının önemine değindi.

"TOPLUMA BAĞIŞIKLIĞI KAZANDIRABİLİRSEK, ESKİ HAYATIMIZA DÖNEBİLECEĞİZ"

Kovid-19'a karşı dile getirilen komplo teorilerine de yanıt veren Merkel, İspanyol gribi salgını döneminde de bazı kişilerin söylentiler çıkardığını hatırlattı.

Merkel, şöyle devam etti:

"Söylenenler gibi bir şey yok. Bilimsel veri üzerinde anlaşmamız gerekiyor. İnsanlar bazen sebep arıyor. Tüm bilgilerime dayanarak ve emin olarak bunun bir virüs olduğunu söylüyorum. Bu virüs karşısında çaresiz değiliz. Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz."

"TÜRKLERİN AİLEYE VERDİĞİ ÖNEMİ BİLİYORUM"

Türkiye'de aileye ne kadar değer verildiğini bildiğini anlatan Merkel, "Türklerde aile büyüklerine saygı çok yüksek ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız." diye konuştu.

"BENİM RİCAM, HER ŞEY NORMALE DÖNDÜĞÜNDE DÜĞÜN DAVETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"

Merkel, Türklerin düğünlere ayrı bir önem verdiğinin farkında olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Düğünler çok sayıda genç için hayatlarının en önemli anlarından. Arkadaş ve ailelerin bir araya geldiği güzel etkinlikler. Ancak samimi olmak gerekirse, hijyen kurallarına uyulma dahi şu an için düğünleri ertelemek en doğrusu. Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Benim ricam, sabırla bekleyip her şey normale döndüğünde bu düğün davetlerini gerçekleştirmektir. Bu sayede kliniklerde çalışan sağlık personellerine de yardımcı olmalıyız."

Merkel, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir vergi artışının yanlış olacağını da ifade ederek, Alman devleti olarak esnaf için gereken ne varsa yapıldığını kaydetti.

Alman medyası, Merkel'in enfeksiyon vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek amacıyla alınan kısıtlamalara ek tedbirler getirmek istediğini iddia etti.

Bild gazetesindeki haberde, Federal Mecliste Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) grup toplantısında bir konuşma yapan Merkel'in "Mevcut önlemlerle rakamları aşağıya çekemeyiz. Ek önlemler almadan kışı atlatamayız. Noel'den önce yine bir karar alınması gerekiyor. Vaka sayıları kendiliğinden düşer umuduyla yaşayamayız. Eyalet yönetimleriyle önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğiz." sözlerine yer verildi.

(AA)

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