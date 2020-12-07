Merkel'den koronavirüse karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü

Merkel, Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol Fm'e yaptığı açıklamada, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer’da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum." dedi.

BioNTech'in hazırladığı aşının ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgınını önlemek için toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekti.

Merkel, "Bu kadar insana aşı yapmak aylar sürecek. Önce yaşlılar ve sağlık çalışanların korunması gerekiyor. 2021'in ikinci yarısı daha çok aşı olacak ancak kış ayları düşünüldüğünde henüz yeterli aşı olmayacak." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle olağan dışı bir kış dönemine girildiğini vurgulayan Merkel, vatandaşların alınan önlemlere daha da uymalarının önemine değindi.

"TOPLUMA BAĞIŞIKLIĞI KAZANDIRABİLİRSEK, ESKİ HAYATIMIZA DÖNEBİLECEĞİZ"

Kovid-19'a karşı dile getirilen komplo teorilerine de yanıt veren Merkel, İspanyol gribi salgını döneminde de bazı kişilerin söylentiler çıkardığını hatırlattı.