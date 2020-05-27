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Merkel'den kritik koronavirüs uyarısı: Hala başındayız

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 20:46 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşanan bazı olaylarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı yayılabildiğinin görüldüğünü, bundan dolayı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Merkel'den kritik koronavirüs uyarısı: Hala başındayız

Merkel, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’a karşı şimdiye kadar aşının veya bir ilacın bulunamadığını belirterek, hala salgının başında olunduğunu yineledi.

Ancak virüsün yayılmasını önleme konusunda kontrolün sağlandığını aktaran Merkel, alınan tedbirlere uyan halka teşekkür etti.

Merkel, Frankfurt kentindeki bir kilisede düzenlenen ayine katılan çok sayıda kişiye Kovid-19 bulaştığına işaret ederek, "Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız." dedi.

Virüsün yayılma hızı azaldıktan sonra tedbirlerin alınmasından eyaletlerin sorumlu olduğunu dile getiren Merkel, ancak 1,5 metre sosyal mesafe ve toplu taşıma araçlarında veya 1,5 metre sosyal mesafeye uyulmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takılması gibi genel tedbirler konusunda federal hükümet ile eyaletlerin anlaşmaya vardığını belirtti.

Merkel, federal hükümetin eyaletlerin aldığı tedbirleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, eyalet başbakanlarıyla 17 Haziran'da Kovid-19 konusunda atılacak adımları görüşeceğini ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu tarihin öne alınabileceğini kaydetti.

SOSYAL MESAFEYE UYMA KURALI 29 HAZİRAN'A UZATILDI

Öte yandan federal hükümet ile eyaletler arasında varılan anlaşmada, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için 5 Haziran'a kadar geçerli olan 1,5 metre sosyal mesafe kuralı 29 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kararda, açık havada ve kapalı ortamlarda kaç kişinin bir araya gelebileceğine ilişkin düzenlemeler ise eyalet yönetimlere bırakıldı.

Almanya'da federal hükümet tarafından 22 Mayıs'ta salgının yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir alınmış, nisan ayı sonunda virüsün yayılma hızı yavaşlayınca kademeli olarak tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı.

Her eyalette salgının yayılma durumu ve vaka sayısı farklı olduğu için eyalet yönetimleri tedbirlerin gevşetilmesi konusunda farklı adımlar atmaya başlamıştı. (AA)

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