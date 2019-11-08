Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine sert tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Transatlantik ortaklık bizim için vazgeçilmez” dedi. Macron’un Economist’e verdiği söyleşide “Benim için şu anda yaşadığımız, NATO’nun beyin ölümüdür” değerlendirmesini yapması, Batı İttifakı için dönüm noktası olan ve Almanya’nın birleşmesini sağlayan, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlamalarına hazırlanan Almanya’da büyük yankı buldu. Berlin’in hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ağırladığı bir günde gündeme damgasını vuran bu sözler, Almanya Başbakanı Merkel'in tepkisine yol açtı. "VAZGEÇİLMEZ" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Merkel, Macron’un sözlerini “yersiz bir sözlü saldırı” olarak nitelendirerek, “bu bakış açısı kesinlikle benimkini yansıtmıyor” diye konuştu. Fransız Cumhurbaşkanının çok sert ifadeler kullandığına dikkat çeken Merkel, her zaman Avrupa’nın kendi güvenliği için daha çok sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunduğunu ancak müttefikler arasında görüş ayrılıkları olsa da NATO’nun kilit önem taşıdığını söyledi.

"Transatlantik ortaklık bizim izin vazgeçilmez” diyen ve NATO’nun Almanya’nın güvenliğinin temelini oluşturduğunun altını çizen Merkel, “NATO bizim güvenlik ittifakımız” dedi. Merkel ayrıca, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye ile yaşanan tüm güçlüklere rağmen Ankara’ya giderek ittifak üyelerinin görüşlerini ve endişelerini aktarmasından ötürü NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e teşekkür etti, “Görüş ayrılıklarımız olduğunda da diyaloğumuzu muhafaza etmeliyiz” diye konuştu. RUSYA'DAN 'KAHKAHALI' TEPKİ Macron’un NATO ile ilgili sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan kahkahalı cevap geldi. Hemen hemen her fırsatta ABD ve NATO’yu hedef alan Zaharova bu kez NATO’yu Macron’un sözleriyle vurarak alaycı ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından Macron’un sözlerine karşılık bir mesaj paylaşan Zaharova, “Nato’nun şu anki durumunun doğru bir açıklaması. Doğru sözler ve konunun aslını anlamışlar” dedi. Zaharova bu mesajında ise sosyal medya dilinde alaycı bir ifade olan kahkaha ifadesi ikonlarını kullandı.