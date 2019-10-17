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Merkel'den şaşırtan destek mesajı! 'Türkiye'nin büyük yük aldığını biliyoruz'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 03:48 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Merkel'den şaşırtan destek mesajı! 'Türkiye'nin büyük yük aldığını biliyoruz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 10 gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR YÜK ALDIĞINI BİLİYORUZ"

"Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Brexit'e ilişkin, "Son günlerde aldığım bilgilere göre bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.

Merkel, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi gerektiğini savunarak, bu operasyonun terör örgütü DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasını sağlayabileceğini iddia etti.

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ALMANYA VE FRANSA ARASINDA ORTAK SAVAŞ UÇAĞI

Macron da Almanya ile ortak savaş uçağı üretilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fransa ve Almanya'nın silahların ihracatının kontrollerine ilişkin bir anlaşma imzaladığını ifade eden Macron, Brexit'e ilişkin ise "Bir anlaşmanın tamamlandığına inanmak istiyorum." diye konuştu.

Macron, harekata değinerek, "Almanya ile AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı silah ihracatlarını durdurmasını sağladık" ifadesini kullandı.

Gelecek haftalarda Ukrayna meselesine ilişkin Normandiya formatında bir zirve düzenleyeceklerini aktaran Macron, "Kuzey Atlantik Anlaşması çerçevesinde Türkiye konusunda yaşanan krizin ve kabul edilemez durumun çözümü için baskı, diyalog ve anlaşma için bazı inisiyatifler almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FRANSA VE ALMANYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Macron, dünyada yaşanan sorunların çözümü için Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Suudi Arabistan'a sattığı silahların sivillere karşı kullanılmadığına ilişkin garanti istediğini aktaran Macron, bu ülkeye silah ihracatının durdurulmasının olumlu sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

Macron, "Bir tarafta PKK'ya yakın milisler var ve bunlar teröristler, diğer tarafta savaşçılar var (YPG'liler), bunlar PKK'ya bağlı olmayan ve Suriye'de (DAEŞ'e karşı) mücadelede bize yardım etti. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor." dedi.

Macron, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DAEŞ mensuplarının tekrar ülkeye gelmesinin söz konusunu olmadığının altını çizdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Angela Merkel Fransa mülteci

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