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Merkel'den, ses getirecek çağrı: Taliban'la görüşmeler devam etmeli

25.08.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, "Afganistan’daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli" dedi.

Merkel'den, ses getirecek çağrı: Taliban'la görüşmeler devam etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de düzenlenen Federal Meclis toplantısında Afganistan’la ilgili konuştu.

Merkel meclise hitaben yaptığı konuşmada, Almanya’nın, askerleri ve yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ve ABD öncülüğündeki askeri tahliye operasyonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihine kadar Afganistan’dan ayrılmak isteyen Afganlara yardım etmeye çalışacağını söyledi. Birkaç gün içinde ülkedeki hava trafiğinin sona ermesinin, Taliban’ın kontrolü ele geçirilmesiyle birlikte zor durumda kalan Afganlara yardım etme çabalarının da sonlanması anlamına gelmemesi gerektiğini belirten Merkel, "Bu nedenle Kabil Havaalanı’ndan sivilleri tahliye operasyonları da dahil olmak üzere bize yardım edenleri nasıl koruyabileceğimizi bulabilmek için her düzeyde yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

"KAZANIMLAR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM ETMELİ"

"Afganistan’daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli" diyen Merkel, Almanya’nın Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu ancak koşulsuz anlaşma teklif edilmeyeceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) organlarının Afganistan’dakilere ve ülkeden kaçanlara insani yardım sağlama konusunda destekleyeceğini kaydeden Merkel, Almanya’nın şimdiye kadar 4 bin 600’den fazla kişiyi tahliye ettiğini ifade etti. Merkel ayrıca, "Afgan birliklerinin Taliban karşısında bu kadar çabuk pes etmesini ya da hiç direnişe kalkışmamasını hesaba katmamıştık” dedi.

Öte yandan şu ana kadar yaklaşık 4 bin 600 kişiyi Afganistan’dan tahliye eden Almanya, tarihindeki en büyük yabancı hava taşımacılığını gerçekleştirmiş oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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