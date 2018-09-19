HABER

Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor." dedi.

Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun ele alındığını bildirdi.

"MERKEL MEMNUNİYET DUYUYOR"

Suriye'ye ile ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 17 Eylül'de "İdlib bölgesinde silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin oluşturulmasına ilişkin varılan mutabakattan sonraki durumun ele alındığını" aktaran Seibert, "Şansölye Merkel, askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki çabalardan memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin Ukrayna ile ilgili de Minsk Anlaşması'nın hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğinin altını çizdiğini kaydetti. (AA)

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Trump Florence’ın Ardından Kuzey Carolina’daTrump Florence’ın Ardından Kuzey Carolina’da
ABD Dışişleri Bakanlığı Terör Raporunu AçıkladıABD Dışişleri Bakanlığı Terör Raporunu Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Steffen Seibert Rusya İdlib Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.