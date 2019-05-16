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Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması: Artık olası değil

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2019 06:02 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın değişen dünyada kendini yeniden konumlandırması gerektiğini söyledi. Merkel, Türkiye ile ilgili olarak ise, "Siyasi düşünceler birçok noktada farklı, ancak ortak çıkarlar da var" dedi. Öte yandan Merkel, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması ihtimalini hiç bir zaman görmediğini, yerel seçimlerden sonra yaşanan güncel olayların da Türkiye’nin üyeliğini olası hale getirmediğini savundu.

Merkel'den Türkiye ve yerel seçim açıklaması: Artık olası değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Avrupa’nın geleceği konusunda kendisi de dahil birçok kişinin endişe duyduğunu ifade eden Merkel, bunun kendisinde, "başkalarıyla birlikte Avrupa’nın kaderiyle ilgilenme konusunda sorumluluğun arttığı" hissini oluşturduğunu kaydetti.

“Kuşkusuz Avrupa değişen dünyada kendini yeniden konumlandırmalıdır.” diyen Merkel, savaş sonrası gelişen bazı gerçeklerin artık geçerli olmadığını söyledi.

Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, “Elbette birbirimizle çekişiyoruz. Aramızda mantalite ve rol anlayışında farklılıklarımız var. Bu her zaman öyleydi. Cumhurbaşkanı Macron birlikte çalıştığım ilk Fransa Cumhurbaşkanı değil.” diye konuştu.

Şansölye Merkel, Macron ile aralarındaki ilişkinin kötüleşip kötüleşmediği ile ilgili bir soruya, “Hayır, hiç bir şekilde.” cevabını verdi.

Almanya ve Fransa’nın Avrupa ile ilgili önemli konularda mutabık kaldığını veya orta yolu bulduklarını ifade eden Merkel, “Örneğin savunma politikasında. Burada çok önemli ilerlemeler sağladık. Birlikte savaş uçağı ve bir tank geliştirme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa’nın ve ekonominin nasıl gelişeceği, iklim ve Afrika konularında nasıl sorumluluk taşınacağı konularında da Macron ile benzer fikirlere sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu, ABD’den bağımsız olarak nerede hareket edeceğimiz konusu için de geçerli, böyle bir durumu aslında hiç istemezsem de.” ifadelerini kullandı.

Merkel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı Manfred Weber’in Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesinde kendisiyle farklı görüşte olduğunun anımsatılması üzerine, “Burada farklı pozisyonlarımızı ifade ettik. Manfred Weber genel bir Avrupa perspektifinden farklı bir sonuca varıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

" TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLAR VAR"

Gazetecinin, "Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerini hemen durduracağını söyledi. Siz ise sonlandırmayı sürekli reddettiniz." sözleri üzerine ise Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğünü belirtti. Angela Merkel, "Ben her zaman bizim için önemli olan bu ülke ile özel ilişkiden söz ettim. Siyasi düşünceler birçok noktada farklı, ancak ortak çıkarlar da var." şeklinde konuştu.

Bu konuda Suriye ve terörle mücadeleyi örnek gösteren Merkel, “Dış politika her zaman değerler ve çıkarlar karışımıyla yapılır. Burada doğru bir denge bulmak lazım.” dedi.

AA'nın haberine göre; Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması ihtimalini hiç bir zaman görmediğini, yerel seçimlerden sonra yaşanan güncel olayların da Türkiye’nin üyeliğini olası hale getirmediğini savundu.

Merkel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden EVP’nin güçlü çıkması durumunda, Manfred Weber’in AB Komisyon Başkanı olması için çaba harcayacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için yapılan kampanyada neden çok fazla yer almadığına ilişkin soruya da Merkel, "seçim kampanyasıyla partinin sorumlu olduğu" yanıtını verdi.

Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanlık görevini 18 yıl sonra bıraktığını anımsatarak, seçim kampanyaları yapma görevinin yeni CDU genel başkanının alanı olduğunu kaydetti. (AA)

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Almanya Angela Merkel Türkiye

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
almanya ve dış güçler bizi kıskanıyo...ama nedense yeni havalimanının körüklerini bile almandan satın alıyoruz...olsun.
@suc.yum ne gördün de ülkenin içine etti diyorsun yaşın kaç senin bebe
@suc.yum REİS,ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKTI.ARTIK KULP TAKACAK MALZEMEDE YOK.BİR SONRAKİ SENARYOYU MERAKLA BEKLİYORUM
ulen küfür etmiyorum diyorum ramazan günü bu iki yüzlülülere ama insanı zorla delirtiyorlar kart tavuğa bak , beton surata bak hele sanki önceden alacaktınız da şimdi bir şeyler oldu almıyorlarmış sevsinler sizi de demokrasi saçmalıklarınızıda terör sevici terör üssü haline geldiniz suç işleyen size kaçıyor sığınıyor ama utanmadan hala konuşuyorsunuz alçaklar.
@moland bu yorumu beğenmeyenler Alman vatandaşı mı. Yok sa içimizde ki rlandalılar mı. 32 kişi ya lan niye adam ananıza mı sövmüş niye beğenmediniz moland 'ın yorumunu
Tamam demokrasi sallantıda ama sizde her zaman bu duruma çanak tutmadınız mı Sn. MERKEL?!! Ülkenizde PKK DEAŞ FETÖ militan ve sempatizanlarını besleyerek?!! Türkiye nin zayıf düşmesi için hepiniz yani TOPUNUZ çalışıyorsunuz. Ben REİS in yerinde olsam WW BMW MERCEDS ithalatine ek vergi getirirdim. TUR P yapıyorda biz neden yapamayalım
reis falan diyerek kimseyi kandıramazssın.Demokrasi sallantıda öylemi ve sen reis çisin.Kimse yemez sen anca kendini kurnaz zanneden saftiriğin teki olabilirsin
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