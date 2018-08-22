Merkel Dışişleri Bakanı’nın Fikrini Desteklemedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü ABD’yle ilişkilerin yön değiştirdiği konusunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la hemfikir olduğunu söyledi, ancak Maas’ın dile getirdiği “İran’la nükleer anlaşmayı kurtarabilmek için bağımsız bir AB ödeme sistemi oluşturulması görüşünü desteklemekten kaçındı.

Alman Dışişleri Bakanı Maas dün Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt için bir yazı kaleme almıştı. Maas, İran’la ticareti sürdürebilmek için Amerika’dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve SWIFT sistemi kurulması gerektiğini belirtmişti.

Alman Bakandan İran Nükleer Anlaşmasını Kurtarma Formülü

Merkel “Bağımsız ödeme sistemi konusunda İran’la alışverişimizde bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Öte yandan terörün finanse edilmesi sorunu konusunda SWIFT’in yeri çok önemli” dedi.

Merkel, ABD’yle güvenlik alanında iyi ilişkiler sürdürmenin önemine de vurgu yaptı.

Bankalar arasındaki finansal transferleri hayata geçiren Belçika merkezli SWIFT, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Maas, yazısında bağımsız bir Avrupa Para Fonu ve SWIFT sistemi kurarak bağımsız ödeme kanalları oluşturmanın, böylece Avrupa’nın özerkliğini güçlendirmesinin önemine vurgu yapmıştı.

