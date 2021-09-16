Merkel Dönemi ve Sonrasında Türk-Alman İlişkileri

Almanya’da, 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek federal seçimle birlikte 16 yıldır devam eden Angela Merkel dönemi, sona erecek. Bu dönemde Berlin’in dış politik gündeminde en çok adı geçen ülkelerden biri kuşkusuz Türkiye oldu. Bu açıdan Başbakan Merkel‘in göreve başladığı 2005’ten beri tam 11 kez ziyaret ettiği Türkiye’yle ilişkilerin, yeni dönemde nasıl süreceği de şimdiden merak edilen konulardan biri.

Almanya'da hangi partinin ya da partilerin hükümete geleceği henüz belli değil, anketler sosyal demokratları önde gösteriyor ve ne SPD ne de onu takip eden Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU, tek başına iktidar olabilecek desteği bulamadıkları için ülke şimdi olduğu gibi koalisyonla idare edilecek. Ancak siyasi analiz ve yorumlarda, kendisini Merkel'in doğal halefi olarak tanımlayan, Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’in seçilmesinin, Türkiye’yle ilişkiler açısından en olumlu sonuçlarının olacağı belirtiliyor. Laschet’in Merkel gibi Türkiye’ye yönelik gerilimleri azaltma ve diyalog çizgisini izlemesi bekleniyor.

Angela Merkel, sosyal demokrat Gerhard Schöder’in yerine seçildiği, 2005 seçimlerinden sonra başbakanlığa oturduğu döneme kadar Almanya’yla, Türkiye arasındaki ilişkiler doruk noktasındaydı. Schröder, Türkiye’nin AB üyeliğine açık destek verirken 2002 yılındaki Kopenhagen Zirvesi’nde ve 2004’de Brüksel‘de, Avrupalı liderleri Türkiye’yle, tam üyelik müzakerelerinin Kopenhag kriterlerine uymak koşuluyla açılması konusunda ikna etmiş daha sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la, özel dostluk kuracak şekilde iyi anlaşmıştı. Ancak Merkel göreve geldikten hemen sonra Türk-Alman ilişkilerinde olumsuz bir etki oluşturarak ülkenin AB’ye üye olamayacağını ve Türkiye’yi, sadece "imtiyazlı ortak" olarak gördüğünü ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi.

Avrupa Birliği'nin lider ülkesi Almanya'nın başbakanın bu tavrı, 2000’li yılların başında büyük bir ivme kazanan üyelik sürecini, sonraki yıllarda durma noktasına getirdi. Merkel, Ankara’ya yaptığı ya da Erdoğan’ın Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında da sürekli olarak Türkiye’nin, AB adaylığı konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyerek tavrını sürdürdü. Türkiye’de demokratikleşme sürecinin tökezlemesi, basın özgürlüğü, insan hakları ve hukuk alanında yaşanan sorunları sıklıkla gündeme getiren ve sert bir dille eleştiren Merkel, Türkiye tarafından ısrarla istenen, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi ve yeni müzakere fasıllarının açılması konularında yapıcı adımlar atmadı.

Gezi olayları ve 15 Temmuz sonrası ilişkiler gerildi

Berlin‘den 2013 yılındaki Gezi olaylarına destek gelmesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerine sığınma hakkı verilerek örgüte destek çıktığı izlenimi oluşması, Ankara’yı kızdıran ve ilişkileri geren olaylar oldu.

Türkiye, 2012 yılı sonunda Suriye’den atılan füzelerin hedefi olan Türk vatandaşı sivillerin ölümünün ardından NATO’dan, hava savunma desteği istedi. Almanya, 2013’te iki patriot bataryası, füzeler ve 400 Alman askeri gönderek, Ankara‘nın bu talebine karşılık verdi. Ancak Türkiye'nin Suriye'ye yönelik daha aktif bir tutum sergileyeceği yönünde mesajları sonrasında, konu krize dönüştü ve Merkel, Alman askerlerini 2016 Ocak ayında Türkiye’den çekme kararı aldı.

2016 ve 2017 yılları, iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparma noktasına getiren gelişmelere sahne oldu. İlişkileri geren en önemli olay, 2 Haziran 2016‘da, Alman Federal Meclisi tarafından kabul edilen Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan karar, Türkiye’de büyük tepki yarattı. Gerçi Merkel söz konusu kararın alındığı oylamaya katılmadı, ancak Türkiye’den gelen açıklamalar, Alman başbakanını hedef aldı.

Alman basınında çıkan ve Diyanet’e bağlı DİTİB adlı dini çatı örgütünde görevli imamların, ajanlık yaptığı suçlamalarının ve PKK üyelerinin faaliyetlerine göz yumulmasının yanısıra Alman gazetesi Die Welt’in, Türkiye muhabiri Deniz Yücel‘in, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Şubat 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması, Merkel döneminde Türkiye’yle ilişkilerde en büyük sorun haline dönüştü. Hükümet ve muhalefet partileri, Yücel ve bazı başka Alman basını için çalışan gazetecilerin tutuklanmasına tepki olarak Türkiye’yle, iplerin koparılması konusunda baskı oluşturdu. Merkel’se daha temkinli davraranak Berlin-Ankara hattında yaşanan gelişmelere, diplomatik trafiğin bir süre durdurulması, ekonomi ve enerji alanlarındaki önemli buluşmaların iptal edilmesiyle yanıt verdi.

Almanya’daki Türklere yönelik ırkçı saldırılar ve Merkel hükümetinin Türkiye’yi tatmin etmeyen tedbirleri de Ankara

