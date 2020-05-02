Merkel'e göre koronavirüs aşısı için 8 milyar avro gerekiyor

Merkel, haftalık video mesajında, herkese Kovid-19 bulaşabileceğini, bu yüzden dünya genelinde birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için donörler konferansı düzenleyeceğine işaret ederek, "Almanya da önemli finansal katkı yapacak. Bugün bunu duyurmak istemiyorum ancak daha sonraki gelişmeleri aktif izleyeceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı ilaç ve aşının bulunması için uluslararası iş birliği çağrısı yapan Merkel, "Aşının geliştirilmesi için tahminen 8 milyar avro gerekli." ifadesini kullandı.

Merkel, aşı bulunduktan sonra bundan herkesin yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınının ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta ağır zararlara yol açtığını belirten Merkel, "Bundan dolayı bir aşı geliştirerek bu virüsü durdurmak ve ardından mağlup etmek için yüksek tempoda ve büyük konsantrasyonla çalışmak zorundayız. Bu, dünyada milyonlarca hayatı kurtarmak için en onurlu görevlerden biridir.” diye konuştu.