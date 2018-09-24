Merkel, Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak

Söz konusu davet, birçok muhalefet partili siyasetçi tarafından boykot ediliyordu.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda verilecek resmi yemek davetine katılmayacağı bildirildi. Der Spiegel dergisinin internet sitesinde duyurulan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haber, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yakın çevrelerce de doğrulandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi bir ziyaret için Berlin'e gelecek olan Erdoğan onuruna Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek.

Erdoğan ile iki kez görüşecek

Başbakan Merkel'in yemeğe katılmamasının siyasi bir mesaj olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki her resmi yemeğin davetli listesinde doğal olarak yer alan Merkel'in, bu davetlerine hepsine katılmadığı da biliniyor. Sadece çok önemli yemeklere iştirak eden Almanya Başbakanı son olarak 2015'te İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 2010'da da dönemin Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife es-Sani şerefine verilen yemeklere katılmıştı.