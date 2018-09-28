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Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: Türkiye'de insan hakları görmek istediğim seviyede değil

28.09.2018 06:40 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden saatler önce yaptığı açıklamada, ekonomik olarak Türkiye ile çalışmak istediklerini ama yapılacak görüşmede insan hakları konusunu da gündeme getireceğini söyledi.

Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: Türkiye'de insan hakları görmek istediğim seviyede değil

"(Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil" değerlendirmesini yapan Angela Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun görüşmede masada olacağını kaydetti.

Perşembe geç saatlerde yapılan bir soru cevap toplantısında konuşan Merkel, iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.

Almanya Başbakanı, Türkiye'ye direkt parasal yardım yapılmayacağını da açıkladı.

Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise görüşme ile ilgili RND gazetesine yaptığı açıklamada, "bu ziyaret normalleşenin gerçekleştiğinin işareti değil. Ama başlangıcı olabilir" dedi.

MERKEL VE ERDOĞAN 3 KEZ BİR ARAYA GELECEK

3 günlük bir resmi ziyaret için Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve Cumartesi günü toplam üç kez Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi Alman Frankfurter Allgemeine yazdığı makalede, Gülen hareketinin, Alman hükümeti tarafından "terörist örgütler" listesine alınmasını istemişti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma olan "düzinelerce" Alman vatandaşı Türkiye'de cezaevinde bulunuyor.

Darbe girişimi ile ilişkili oldukları iddiası ile Türkiye tarafından iadesi istenen isimler de Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik sebeplerinden biri.

BERLİN VE KÖLN'DE PROTESTOLAR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Berlin'deki temasları sonrası Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

Reuters haber ajansına göre, Alman diplomatik unsurları, Türk heyeti ile temasa geçerek cami açılışında siyasi kampanya yürütülmemesini istedi.

Bu iki kentte gerçekleşecek protestolara onbinlerce kişinin katılması bekleniyor. Berlin'de Cuma günü yapılacak protestonun sloganının "Hoş gelmedin Erdoğan" olacağı belirtiliyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları

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