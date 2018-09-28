Merkel, Erdoğan ile görüşmesi öncesi konuştu: Türkiye'de insan hakları görmek istediğim seviyede değil

"(Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil" değerlendirmesini yapan Angela Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun görüşmede masada olacağını kaydetti.

Perşembe geç saatlerde yapılan bir soru cevap toplantısında konuşan Merkel, iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.

Almanya Başbakanı, Türkiye'ye direkt parasal yardım yapılmayacağını da açıkladı.

Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise görüşme ile ilgili RND gazetesine yaptığı açıklamada, "bu ziyaret normalleşenin gerçekleştiğinin işareti değil. Ama başlangıcı olabilir" dedi.

MERKEL VE ERDOĞAN 3 KEZ BİR ARAYA GELECEK

3 günlük bir resmi ziyaret için Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve Cumartesi günü toplam üç kez Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi Alman Frankfurter Allgemeine yazdığı makalede, Gülen hareketinin, Alman hükümeti tarafından "terörist örgütler" listesine alınmasını istemişti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma olan "düzinelerce" Alman vatandaşı Türkiye'de cezaevinde bulunuyor.