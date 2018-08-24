Merkel Erivan’da ‘Soykırım’ İfadesini Kullanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyareti sırasında “soykırım” ifadesini kullanmaktan kaçındı. Başbakan Erivan’da yaptığı konuşmada 1915 olaylarına ilişkin olarak “Ermenilere yapılan kötülükler unutulmamalı ve unutulmayacaktır” dedi.

Almanya meclisi 2016’da 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımıştı. Bu durum Türkiye’yle ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.

Merkel 2016 yılında alınan kararı “toplumsal bellek adına önemli bir adım” olarak niteledi, ancak kararın siyasi olduğunu ve yasal anlamda bağlayıcılığının bulunmadığını kaydetti.

Merkel, “Sayısız Ermeni’ye karşı işlenen suçları biliyoruz” diyen Merkel, “Bu acılar unutulmamalı, unutulmayacak” diye konuştu.

