Merkel Erivan’da ‘Soykırım’ İfadesini Kullanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ermenistan ziyareti sırasında “soykırım” ifadesini kullanmaktan kaçındı. Başbakan Erivan’da yaptığı konuşmada 1915 olaylarına ilişkin olarak “Ermenilere yapılan kötülükler unutulmamalı ve unutulmayacaktır” dedi.
Almanya meclisi 2016’da 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımıştı. Bu durum Türkiye’yle ilişkilerde gerginliğe neden olmuştu.
Merkel 2016 yılında alınan kararı “toplumsal bellek adına önemli bir adım” olarak niteledi, ancak kararın siyasi olduğunu ve yasal anlamda bağlayıcılığının bulunmadığını kaydetti.
Merkel, “Sayısız Ermeni’ye karşı işlenen suçları biliyoruz” diyen Merkel, “Bu acılar unutulmamalı, unutulmayacak” diye konuştu.
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum