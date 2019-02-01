Merkel Facabook Hesabını Kapatıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel partisindeki liderlik görevinden ayrılmış olduğundan Facebook hesabını da kapatma kararı aldığını açıkladı. Merkel bu kararını sosyal medya ağı Facebook’ta paylaştığı bir video mesajıyla duyurdu.

Merkel ülkenin en köklü partilerinden, merkez sağ partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’te (CDU) 18 yıldır lider konumundaydı. 2005 yılından bu yana da başbakanlık görevini yürüten 64 yaşındaki Merkel partisinin genel başkanlığına devam etmeyeceğini 2018 yılı Ekim ayında açıklamıştı. Parti içinde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Ally Annegret Kramp-Karrenbauer CDU’nun yeni lideri oldu. Merkel ise 2021’de yapılacak genel seçimlere kadar başbakanlık görevini devam ettirmeye gönüllü olduğunu belirtmişti.

Merkel Cuma günü 2 milyon 500 bin takipçisinin olduğu resmi Facebook hesabından yayınladığı bir videoda artık CDU’daki liderliğini bıraktığı için Facebook hesabını da kapatacağını açıkladı. Merkel takipçilerini Facebook’taki resmi hükümet hesabını ve Instagram’daki başbakanlık (Bundeskanzlerin) resmi hesabını takip etmeye çağırdı.

Merkel, Facebook’la ilgili görüşünü 2015 yılında yaptığı bir açıklamada şu ifadelerle dile getirmişti: “Böyle bir şeyimizin olması güzel. Yani bir araba ya da düzgün bir çamaşır makinesine sahip olmak gibi güzel bir şey...”

