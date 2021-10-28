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Merkel, G20'ye Scholz ile birlikte katılacak

28.10.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel, muhtemel halefi Scholz’u Roma’da düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmelere davet etti.

Merkel, G20'ye Scholz ile birlikte katılacak

Zirve çerçevesinde Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel (CDU) 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'u hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 zirvesinde muhtemel halefi olarak takdim edecek.

Yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini geçici olarak yürüten Merkel, halen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Scholz'u zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili toplantılara katılmaya davet etti.

Merkel'in Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor

Hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Merkel ve Scholz'un Roma'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Merkel ve Scholz'un ayrıca, Arjantin, Singapur, Hindistan ve Güney Kore'nin devlet ve hükümet başkanları ile de ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Ayrıca, zirve çerçevesinde İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan üst düzey katılımlarla İran politikalarının masaya yatırılacağı dörtlü bir toplandının yapılması da kararlaştırıldı.

Sorunsuz hükümet değişimine örnek

Berlin'deki diplomatik çevrelere göre Merkel'in Scholz'u G20 zirvesine davet etmesi, Almanya’nın, "G20 sürecinde süreklilik sinyali vermesi" ve sorunsuz bir hükümet değişikliğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin örnek teşkil etmesi bakımından önem taşıyor. Aynı kaynaklar zirvede başbakanın olası halefi ile birlikte yer alacak olmasını ise "kesinlikle tarihi bir olay" olarak değerlendiriyor.

Öte yandan Scholz halen yürüttüğü Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevleri gereği zirveye resmi olarak da katılıyor. Scholz bu bağlamda Cuma öğleden sonra, maliye ve sağlık bakanlarının katılımıyla korona politikaları ve sonuçlarının ele alınacağı bir toplantıya katılacak.

Zirvenin gündeminde neler var?

Cumartesi günü Roma'da başlayacak iki günlük zirve G20 ülkelerinin liderlerini, korona salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya getirecek. G20 grubunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği oluşturuyor. Zirveye Rusya ve Çin liderleri korona salgını nedeniyle katılmazken, video bağlantılarıyla dahil olacak.

Zirvede korona salgını sonrası iklim koruma ve ekonomik toparlanma konularının gündemin başlıca başlıklarını oluşturması bekleniyor.

Alman hükümeti, iklim politikasında Roma'dan "güçlü bir sinyal" almayı umarken, G20 üyeleri arasında iklim hedefleri konusunda çok farklı görüşler öne çıkıyor.

Koronavirüse karşı küresel aşılama kampanyaları da zirvede ele alınacak önemli başlıklardan biri.

Roma'daki görüşmelerde ayrıca yoksul ülkelerde aşı üretim tesislerinin kurulması konusu da masada olacak.

G20 liderlerinin ayrıca Roma'daki zirvede büyük şirketler için 2023'ten itibaren yüzde 15'lik bir küresel asgari verginin uygulanmasına yeşil ışık yakması bekleniyor. G20 Maliye Bakanları Temmuz ayında bu konuda uzlaşmaya varmıştı.

İnsani yardım kuruluşları ise G20 zirvesi öncesi yaptıkları açıklamalarda korona pandemisinde yoksul ülkelere daha fazla destek ve iklim kriziyle başa çıkmak için daha kararlı eylemlerde bulunma çağrısı yaptı.

Yardım kuruluşu ONE, G20'yi aşı adaleti konusunda daha etkili olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, "Almanya'da üçüncü doz aşıyı kimin ne zaman yaptıracağını tartışıyoruz, oysa yoksul ülkelerdeki çoğu insan henüz aşılanma olanağına sahip bile değil" diye konuştu.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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