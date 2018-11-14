Yeşil ışık yandı! Yeni bir ordu kuruluyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avrupa'nın Geleceği konulu bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftaki Avrupa ordusu teklifine destek vererek "gerçek bir Avrupa ordusu” için çağrıda bulundu.

Strasbourg'daki AP binasında milletvekillerine seslenen Merkel, "Geçen senenin gelişmelerine bakacak olursak, aslında önemli olan, gerçek bir Avrupa ordusunun kurulması vizyonu için çalışmamızdır” dedi. Merkel, Avrupa'da kurulacak bir ordunun, NATO'ya karşı değil, NATO içindeki transatlantik işbirliğine paralel bir oluşum olabileceğini ifade etti.

"Sadece daha güçlü bir Avrupa, Avrupa'yı savunacak” diye konuşan Merkel, "Eğer toplumumuzu korumak istiyorsak Avrupa kaderini kendi eline almalıdır” dedi. Merkel ayrıca başkanlığı rotasyon ile değişecek bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması önerisinde bulundu. Merkel, bu yapı ile önemli konularda daha hızlı karar alınabileceğini ifade etti.

Bu açıklamasıyla Merkel, Avrupa ordusu konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a destek vermiş oldu. Macron, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın kendisini koruması için bir Avrupa ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, ABD Başkanı Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin ve Rusya'nın yanında ABD'nin de tehdit olarak tanımlanmasını "aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti. Trump ayrıca Avrupa'nın NATO'ya daha fazla mali katkı sağlaması gerektiğini de belirtmişti.