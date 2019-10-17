Merkel: Güç dengeleri değişiyor

Merkel Türkiye ile mülteci mutabakatının önemini de vurguladı.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde gündeme gelecek konularla ilgili olarak Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye askeri harekâta son verme çağrısını yineledi, ancak 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin "çok önemli insani" bir katkı yaptığının da altını çizdi.

Türkiye'nin Suriye'deki harekatının kestirilemeyen riskler taşıdığını kaydeden Merkel, "Bu, büyük jeopolitik sonuçları olacak insani bir dram" diye konuştu. Operasyonun zaten yeterince acı çekmiş bir ülkeye sadece yeni insani acılar getirdiğini belirten Merkel, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu çok sayıda insanın evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

"Türkiye hedeflerine sadece diplomasiyle ulaşabilir"

Merkel Türkiye'nin Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik çıkarlarına askeri değil, sadece diplomatik yollarla ulaşabileceğinden emin olduklarını kaydetti. Türkiye'nin askeri operasyonunun sadece "yeni insani acılara" neden olacağını söyleyen Merkel, bu nedenle Türkiye'ye silah teslimatı yapmayacaklarını ve diğer AB ülkelerinin de bu tavrı takınacağından memnuniyet duyduğunu söyledi.