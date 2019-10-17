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Merkel: Güç dengeleri değişiyor

17.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ve Rusya’nın rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Merkel Türkiye ile mülteci mutabakatının önemini de vurguladı.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor. Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde gündeme gelecek konularla ilgili olarak Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye askeri harekâta son verme çağrısını yineledi, ancak 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin "çok önemli insani" bir katkı yaptığının da altını çizdi.

Türkiye'nin Suriye'deki harekatının kestirilemeyen riskler taşıdığını kaydeden Merkel, "Bu, büyük jeopolitik sonuçları olacak insani bir dram" diye konuştu. Operasyonun zaten yeterince acı çekmiş bir ülkeye sadece yeni insani acılar getirdiğini belirten Merkel, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu çok sayıda insanın evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

"Türkiye hedeflerine sadece diplomasiyle ulaşabilir"

Merkel Türkiye'nin Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik çıkarlarına askeri değil, sadece diplomatik yollarla ulaşabileceğinden emin olduklarını kaydetti. Türkiye'nin askeri operasyonunun sadece "yeni insani acılara" neden olacağını söyleyen Merkel, bu nedenle Türkiye'ye silah teslimatı yapmayacaklarını ve diğer AB ülkelerinin de bu tavrı takınacağından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin bölgedeki güç dengesini kalıcı olarak değiştirdiğine dikkat çekerek, ABD askerlerinin çekilmesinin Rusya ve İran'ın rolünü büyük ölçüde güçlendirdiğini kaydetti. Merkel, bu gelişmenin sonuçlarının bugünden kestirilemediğini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının da gündeme geleceğini söyledi. Merkel Türkiye'nin bir AB üyesi ülkenin toprak bütünlüğünü "bilerek görmezden geldiğini" ve bunun zirvede ele alınacağını söyledi.

"Mutabakatın devamı için çalışacağım"

2015 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki mülteci mutabakatına yönelik eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Merkel "Ben bu anlaşmanın devamı için çalışmaya devam edeceğim. Anlaşma hayat kurtarıyor" dedi ve ekledi: "Ben bu mutabakat için çalışmaya devam edeceğim ki Türkiye'deki sığınmacılar vatanlarının yakınında AB, ve Almanya'nın da ek olarak, sağladığı finansal olanaklarla onurlu bir hayat yaşayabilsin."

Merkel savaş nedeniyle yerinden olanların bu sorunda en zayıf halde olduklarını söyleyerek "Bu nedenle Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin etkisiyle bu vazifeden kaçamayız. AB-Türkiye mutabakatının sonlanması durumu iyileştirmez, aksine en zayıfların aleyhine daha da kötüleştirir" diye konuştu.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatı kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor.

DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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