Merkel: "Hafter'in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haber"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının iyi haber olduğunu söyledi.

Merkel, Berlin’de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Hafter’in ateşkese uyacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Hafter ile görüştüğünü anımsatan Merkel, "Öncelikle Hafter’in ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olması iyi haberdir." dedi.

Merkel, Libya Konferansı’nda da her şeyden önce BM kapsamındaki silah ambargosuna uyulmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

- Maas, Bingazi’de Hafter ile görüştü

Bingazi’de bugün Hafter ile 3 saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter’in mevcut ateşkese uymaya söz verdiğini açıklamıştı.

Maas ayrıca, Hafter’in Libya Konferansı’na prensipte katılmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

- Libya Konferansı 19 Ocak'ta