Merkel Halktan Özür Diledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 28 Mart'a kadar geçerli olan Corona önlemlerinin kısmen sertleştirilerek, 18 Nisan'a kadar uzatıldığı yolundaki açıklamasından dolayı halktan özür diledi.

Merkel, kararın yanlış olduğunu ve Paskalya günlerini kapsayan kısıtlamaların geri alındığını açıkladı. Merkel’in eyalet başbakanlarıyla Pazartesi günü yaptığı zirvede, Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla, 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi’ye ek olarak, 1 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cumartesi’nin de bir defaya mahsus "tatil günü" olaracağı, bu günlerde tüm işyerleri, dükkan ve mağazaların kapalı kalacağı, sadece Cumartesi gıda alışverişi için süpermarketlerin açılacağı duyurulmuştu. Kamusal alanlarda toplanmak ve gösteri yapmak yasaklanırken, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramında kiliselerin sadece sanal ibadet hizmeti verebileceği, bu uygulamanın cami ve sinagoglar için de geçerli olacağı açıklanmıştı.

Bugün öğleden önce eyalet başbakanlarıyla video konferans yönetmiyle acil bir toplantı yapan Merkel, daha sonra kısa bir basın açıklaması yaptı. Kararların hatalı olduğunu ve gelen tepkileri anladığını söyleyen Merkel, bunun sorumluluğunu aldığını söyledi. Merkel, "Yapılan bir hatanın hata olduğu söylenmeli ve zaman kaybetmeden bu hata düzeltilmeli. Ben de bir hata yaptım. Bu tümüyle benim hatamdı. Bunun sorumluluğu üstleniyorum. Siyasi yaşamımda, başınla duvarı geçmeye çalıştığında, her zaman duvarın kazandığını gördüm. Yanlış kararlarım nedeniyle tüm yurttaşlardan af diliyorum" dedi.