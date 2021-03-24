Merkel Halktan Özür Diledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 28 Mart'a kadar geçerli olan Corona önlemlerinin kısmen sertleştirilerek, 18 Nisan'a kadar uzatıldığı yolundaki açıklamasından dolayı halktan özür diledi.
Merkel, kararın yanlış olduğunu ve Paskalya günlerini kapsayan kısıtlamaların geri alındığını açıkladı. Merkel’in eyalet başbakanlarıyla Pazartesi günü yaptığı zirvede, Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla, 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi’ye ek olarak, 1 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cumartesi’nin de bir defaya mahsus "tatil günü" olaracağı, bu günlerde tüm işyerleri, dükkan ve mağazaların kapalı kalacağı, sadece Cumartesi gıda alışverişi için süpermarketlerin açılacağı duyurulmuştu. Kamusal alanlarda toplanmak ve gösteri yapmak yasaklanırken, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramında kiliselerin sadece sanal ibadet hizmeti verebileceği, bu uygulamanın cami ve sinagoglar için de geçerli olacağı açıklanmıştı.
Bugün öğleden önce eyalet başbakanlarıyla video konferans yönetmiyle acil bir toplantı yapan Merkel, daha sonra kısa bir basın açıklaması yaptı. Kararların hatalı olduğunu ve gelen tepkileri anladığını söyleyen Merkel, bunun sorumluluğunu aldığını söyledi. Merkel, "Yapılan bir hatanın hata olduğu söylenmeli ve zaman kaybetmeden bu hata düzeltilmeli. Ben de bir hata yaptım. Bu tümüyle benim hatamdı. Bunun sorumluluğu üstleniyorum. Siyasi yaşamımda, başınla duvarı geçmeye çalıştığında, her zaman duvarın kazandığını gördüm. Yanlış kararlarım nedeniyle tüm yurttaşlardan af diliyorum" dedi.
Açıklama sonrasında gelen ilk tepkilerde, Hristiyan Demokrat CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile
Hristiyan Sosyal Birlik CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Merkel’in hatasını kabul etmesini "örnek bir tavır" olarak nitelediler.
Paskalya günleri için planlanan tedbirler, muhalefetin yanı sıra, ekonomi çevrelerinin ve kiliselerin yoğun eleştirilerine neden olmuştu. Kiliselerde ibadetlerinin yasaklanmasını eleştiren Protestan Kiliseleri Piskoposu Friedrich Kremer, hijyen kurallarını yerine getirdiklerini belirterek, karara uymuyacaklarını ve cemaatlerini Paskalya’da kiliseye ibadet için çağıracaklarını duyurmuştu.
Paskalya ile bağlantılı olarak geri alınan tedbirlerinin dışında diğer kısıtlamalar devam edecek. Oteller ve kamp yerleri 18 Nisan’a kadar kapalı kalacak. Bu tarihe kadar yurtdışından tatilden dönenlere, bulundukları ülkede uçağa binmeden son 48 saatte yapılmış test istenecek. Testi olmayanlar uçağa alınmayacak. Yüzbin kişiye göre günlük vaka sayısının son 7 gün içinde 100’ü geçtiği bölge ve kentlerde özel önlemler uygulanacak. Okullar, mağazalar kapatılacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilecek.