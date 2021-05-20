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Merkel Hamas'ın çözüm sürecine dolaylı katılımından yana

20.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Hamas arasında süren gerilimin çözülmesi sürecine Hamas'ın da dolaylı olarak katılması gerektiğini belirterek, "Hamas olmadan ateşkes olmaz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas‘ın bölgedeki çözüm sürecine dolaylı olarak dahil edilmesinden yana olduğunu söyledi. Merkel, katıldığı bir toplantıda verdiği mülakatta, çözüm süreçlerinde her zaman doğrudan katılımın şart olmadığını vurguladı. Hamas’ın Gazze sorununun çözümüne bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini de ifade eden Almanya Başbakanı, "Nihayetinde Hamas olmadan ateşkes olmaz" diyerek sözlerine devam etti.

Katıldığı toplantıda verdiği söyleşide "Terör örgütü Hamas ile müzakere edilmeli mi?" sorusuna cevaben verdiği yanıtta da Merkel, dolaylı ilişki kurulmasının bu tür çatışmalarda doğal olduğunu da yineledi. Buna örnek olarak da Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Hamas ile arabuluculuk yapmasını gösterdi ve "Hamas olmadan çözüm mümkün değil" diye konuştu.

İsrail’in meşru müdafaa hakkına vurgu

İsrail’in kendini savunmak için her türlü çabayı göstermesini haklı bulduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, "İsrail'in meşru müdaafa hakkı mevcut ve biz bunu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Merkel bölgede uzun vadeli ve kalıcı bir çözümün sağlanması için Almanya'nın da katkıda bulunmak istediğini, çözümün maalesef onlarca yıldır tesis edilemediğini, ancak bu durumun çaba harcamaya değmeyeceği anlamına da gelmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya’daki Yahudi karşıtı saldırıları kınadı

Almanya Başbakanı Merkel, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasıyla Almanya’da da düzenlenen Yahudi karşıtı saldırıları sert bir dille kınadı. İsrail’in politikalarını eleştirmekle Yahudi düşmanlığı arasında fark olduğunu da tekrarlayan Almanya Başbakanı, İsrail’in yerleşim politikasını kendisinin da çeşitli zamanlarda eleştirdiğini söyledi. Diğer yandan "Sinagogların önünde gösteri düzenleniyor, bayraklar yakılıyor ve siyasi çizgi veya politikalar eleştirilmeyip, Yahudilerin tamamı topyekün hedef alınıyorsa, böylesi durumlara karşı bizde sıfır müsamaha geçerlidir" diye konuştu.

Almanya daha fazla rol alacak mı?

Alman hükümetinin, İsrail-Hamas çatışmasının çözümünde daha fazla inisiyatif üstlenip, çözüm için harekete geçip geçmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta ise Merkel hükümetinin ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bölgeye yaptığı ziyaret ve harcanan bütün çabaların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer Avrupa ülkelerinin çabalarıyla bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek başımıza karar verici faktör olamayız" ifadesini kullanan Merkel, ancak ABD, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile müzakere içinde Avrupa ortaklığında, çözüm sağlamasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği nezdinde ortak bir çizgi belirlenmesi amacıyla harcanan çabaların Macaristan’ın vetosuyla engellenmesinin üzücü olduğunu de söyleyen Merkel, "Yine de bunun bizlerin cesaretini kırmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu. "Avrupa’nın dünyadaki çatışmaları ve sorunları tek seferde çözemeyeceğinin aşikar olduğunu" da söyleyen Merkel, Ortadoğu sorununun dünyanın en karmaşık sorunlarından biri olduğunu da tekrarladı. Başarı ve başarısızlıklar yaşandığını da ima eden Merkel, "Bazen güneş bazen de yağmur var, bir de çözülmemiş çok sayıda sorun var ki onlar da bizi daha fazla çaba harcamak için daha da kamçılıyor" dedi.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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