Merkel Hamas'ın çözüm sürecine dolaylı katılımından yana

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas‘ın bölgedeki çözüm sürecine dolaylı olarak dahil edilmesinden yana olduğunu söyledi. Merkel, katıldığı bir toplantıda verdiği mülakatta, çözüm süreçlerinde her zaman doğrudan katılımın şart olmadığını vurguladı. Hamas’ın Gazze sorununun çözümüne bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini de ifade eden Almanya Başbakanı, "Nihayetinde Hamas olmadan ateşkes olmaz" diyerek sözlerine devam etti.

Katıldığı toplantıda verdiği söyleşide "Terör örgütü Hamas ile müzakere edilmeli mi?" sorusuna cevaben verdiği yanıtta da Merkel, dolaylı ilişki kurulmasının bu tür çatışmalarda doğal olduğunu da yineledi. Buna örnek olarak da Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Hamas ile arabuluculuk yapmasını gösterdi ve "Hamas olmadan çözüm mümkün değil" diye konuştu.

İsrail’in meşru müdafaa hakkına vurgu

İsrail’in kendini savunmak için her türlü çabayı göstermesini haklı bulduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, "İsrail'in meşru müdaafa hakkı mevcut ve biz bunu destekliyoruz" şeklinde konuştu.