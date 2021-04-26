Merkel: Haziran’da aşı önceliğine son verilecek

Merkel aşı olanlara kolaylıklar sağlanacağını da söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs aşılamalarındaki önceliklendirme uygulamasına en geç Haziran ayında son verilmesini beklediğini söyledi.

Merkel, Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada yaş, meslek veya sağlık durumu gibi aşılamada tanınan önceliklerin kaldırılmasının "herkesin hemen aşılanacağı anlamına gelmeyeceğini” vurguladı.

Merkel, önceliğin kaldırılmasıyla birlikte herkesin bir an önce aşı olabilmek için girişimde bulunmasının önünün açılacağını kaydetti.

Aşı olana kolaylık

Merkel ve eyalet başbakanlarının korona önlemlerini ele aldıkları toplantıda aşı olanlara bazı kolaylıklar sağlanması ve bazı kısıtlamalardan muaf tutulmaları konuları da ele alındı. Ancak aşılananlara bir takım kolaylıklar sağlanacağı belirtilirken bu kolaylıkların neler olacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Merkel, aşılananların ya da daha önce enfekte olup da iyileşenlerin örneğin alışveriş yaparken veya kuaföre gittiklerinde negatif test sonucu göstermek zorunda olmayacaklarını söyledi. Aynı şekilde bu kişilerin yurt dışından geldikten sonra zorunlu olarak karantinaya da alınmayacaklarını belirtti.