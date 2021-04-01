Merkel hükümetine destek azalıyor

Koalisyonun iki kardeş partisi CDU ve CSU bir ayda altı puan kaybetti.Almanya'da ARD televizyonunun düzenli olarak yaptırdığı ARD DeustchlandTrend anketi, Merkel hükümetine güvenin azaldığını ortaya koydu. Buna göre vatandaşların sadece üçte biri Federal Hükümet'in çalışmalarından memnun. Üçte ikisi ise hükümetin çalışmalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Pandeminin başlarında, yani bundan yaklaşık bir sene önce bugünkü tablonun aksine, vatandaşların Merkel hükümetine güveni ilk kapanma kararı sonrasında dahi artış kaydetmişti.

Vatandaşların federal hükümet ile eyaletler arasında yürütülen kriz yönetimine bakışı da giderek daha eleştirel bir hal alıyor. Son ankete göre vatandaşların sadece yüzde 19'u büyük koalisyon ile eyalet hükümetleri arasındaki iş birliğini olumlu değerlendiriyor.

Geçen aralık ayındaki ankette halk, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümetinden memnun olduğunu beyan ediyordu. Ancak Ocak ayında bu tablo değişmeye başladı ve halkın yüzde 54'ü hükümetten memnun olmadığını beyan etti.