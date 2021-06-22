Merkel ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarına ülke liderleri de katılıyor.

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel ikinci doz aşıyı "birkaç gün önce" yaptırdı.

İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan’da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel’e şimdi Moderna aşısı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA'DA AŞI UYGULAMASI

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 83 milyonu aşkın nüfusta 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 782’ye yükseldi. Son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 90 bin 472’ye ulaştı. (AA/İHA)

