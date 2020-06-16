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Merkel ile Erdoğan Libya'yı görüştü

16.06.2020 18:45 | Son Güncelleme

Libya ve Doğu Akdeniz'de uluslararası gerginliğin arttığı bir dönemde Almanya Başbakanı Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Merkel ile Erdoğan Libya'yı görüştü

Görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki durum ele alındı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Açıklamada Merkel ile Erdoğan'ın Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki barış sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardıkları kaydedildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, görüşmede "Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, Kovid-19 ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkilerin" ele alındığı bildirildi.

BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine karşı son dönmede Türkiye'nin yoğun askeri desteğiyle cephede önemli başarılar elde ederek stratejik bölge ve üsleri yeniden kontrolü altına almıştı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa tarafından desteklenen Hafter, barış görüşmelerine yeniden başlanması için girişimde bulunmuş, ancak UMH güçleri Sirte'yi ele geçirmek için başlatılan harekatı sürdürmüştü.

Hafter'i destekleyen ülkelerden Fransa son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin dozunu artırırken Ankara'yı "saldırganlık"la suçlamış ve konuyu NATO'nun gündemine getireceğini açıklamıştı.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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