HABER

Merkel ile Fayiz es-Serrac görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştü - Merkel, General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a ilerlemesini kınadı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in görüşmede General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a ilerlemesini kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Merkel'in Alman hükümeti olarak General Halife Hafter ve destekçilerine tüm askeri operasyonları derhal durdurma çağrısı yaptığı da ifade edildi.

Şansölye Merkel'in Libya'da askeri bir çözümün olamayacağı inancını tekrar vurguladığı, Birleşmiş Milletlerin himayesi altındaki siyasi sürecin sürdürülmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Merkel'in ayrıca Libya'daki tüm tarafların müzakereler için irade göstermeleri beklentisinde olduğu ifade edildi.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Villa Mu İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu tanıtıldıVilla Mu İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu tanıtıldı
Hava almak için evden çıktı, bir haftadır kayıpHava almak için evden çıktı, bir haftadır kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Libya TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.