HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu (JEREMY RIFKIN KİMDİR?)

Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu (JEREMY RIFKIN KİMDİR?)

01.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı konuşmaya çevrilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olduğu öğrenildi. Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığını da yapmıştı.

Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu (JEREMY RIFKIN KİMDİR?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu 'adaylık' iddiasından sonra paylaştı! "Geliyoruz"

Kılıçdaroğlu 'adaylık' iddiasından sonra paylaştı! "Geliyoruz"

 Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri damga vurdu! 'Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle'

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri damga vurdu! 'Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle'

 3 Aralık'ı bekleyin demişti! Kulislerde bunlar konuşuluyor, Kılıçdaroğlu...

3 Aralık'ı bekleyin demişti! Kulislerde bunlar konuşuluyor, Kılıçdaroğlu...

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU

Gözler kritik toplantıya çevrilmişken 3 Aralık’taki programda konuşma yapacaklar arasında ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin’in de bulunuyor. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığını yapan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu öğrenildi.

rifkin

JEREMY RIFKIN KİMDİR?

ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Rifkin 1995’ten bu yana Wharton School’da ders veriyor. Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor. Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanı olarak da görev yaptı.

Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20’den fazla kitap yazan Rifkin’in eserleri arasında The Green New Deal (2019), İşin Sonu (1995), Biyoteknoloji Yüzyılı (1998) gibi çalışmalar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracakGeçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak
Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdiBulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi
Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulunduOrgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.