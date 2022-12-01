Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu (JEREMY RIFKIN KİMDİR?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLDU

Gözler kritik toplantıya çevrilmişken 3 Aralık’taki programda konuşma yapacaklar arasında ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Jeremy Rifkin’in de bulunuyor. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığını yapan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu öğrenildi.

JEREMY RIFKIN KİMDİR?

ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman Rifkin 1995’ten bu yana Wharton School’da ders veriyor. Rifkin, Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul ediliyor. Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanı olarak da görev yaptı.

Bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 20’den fazla kitap yazan Rifkin’in eserleri arasında The Green New Deal (2019), İşin Sonu (1995), Biyoteknoloji Yüzyılı (1998) gibi çalışmalar yer alıyor.

