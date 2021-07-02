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Merkel İngiltere’ye Kapı Araladı

02.07.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’yı ziyareti sırasında, tam doz aşılarını olmuş İngilizler için Almanya’ya girişte karantina kurallarını gevşetebileceklerinin sinyalini verdi

Merkel İngiltere’ye Kapı Araladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’yı ziyareti sırasında, tam doz aşılarını olmuş İngilizler için Almanya’ya girişte karantina kurallarını gevşetebileceklerinin sinyalini verdi.

Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kraliçe Elizabeth’le görüşmeler yapan Merkel, video konferans yoluyla bakanlar kurulu toplantısına da katılarak bir konuşma yaptı.

Merkel ve Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesi, İngilizler’in Almanya’ya giriş-çıkışlarında uygulanan seyahat kısıtlamalarıydı.

Liderler ayrıca Brexit sonrası ticaret ve diğer ilişkileri de ele aldıklarını söyledi.

Ülkesinin İngilizler’e seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusu üzerinde sürekli bir değerlendirme halinde olduğunu belirten Merkel, her iki aşısını olan İngilizlerin, yakın bir zamanda karantina olmaksızın Almanya’ya gelebileceğini söyledi.

Ancak İngiltere’de uygulanan AstraZeneca aşısının Hindistan’da üretilmiş dozları, şu an çalışması devam eden AB aşı pasaportunda tanınmayan aşılar arasında.

Merkel, yürürlükteki kısıtlamaların Almanya’da da hızla yayılan delta varyantı nedeniyle uygulandığını belirtti.

Merkel, İngiltere’nin ‘yüksek vaka bölgesi’ olarak sınıflandırıldığını hatırlattı. Başlangıçta çok deneyimli olmadıkları bu varyantın şimdi dizginlenebildiğini söyleyen Almanya başbakanı, durumu sürekli bir öğrenme süreci olarak niteleyip kendilerini gelişmelere göre ayarladıklarını belirtti.

Siyasetteki son zamanlarını tamamlayan Merkel’in bu ziyareti, son uluslararası seyahatlerinden biri olabilir. Ayrıca Merkel, sanal da olsa, İngiliz kabine toplantısına 1997’den bu yana hitap eden ilk dış devlet temsilcisi oldu. En son ABD Başkanı Clinton, o yıl kabineye hitap etmişti.

Bu toplantının asıl önem verilen kısmı ise AB’den ayrılan İngilizlerin, pandemi bahanesiyle kıtadan dışlanmasının sonunun geldiği izlenimine yol açan yaklaşım oldu.

Almanya, Mayıs’tan bu yana İngiliz vatandaşlarına delta varyantını gerekçe göstererek 14 günlük karantina uyguluyordu. Dahası Merkel, hafta başı Almanya’nın iki gol yiyerek ayrıldığı Euro 2020 maçına Almanların gitmemesi gerektiği üzerine net tavır koymuştu.

Bu tavrının da hatırlatıldığı açıklamasında Merkel, “İngiltere futbol karşılaşmalarında farklı karar almış olabilir ama biz Münih Stadı’na daha az seyirci kabul ediyoruz” yanıtını verdi.

Merkel seyircilerin çok sayıda oluşundan duyduğu endişeyi paylaşırken Boris Johnson, İngiltere’de spor etkinliklerinin çok dikkatli bir şekilde gözden geçirilerek seyirciye açıldığını ve aşıların kabul edilebilir ölçüde bir bağışıklık zırhı sağladığını savundu. Johnson, önümüzdeki günlerde İngiltere’nin karantina kurallarında daha fazla gevşemeye gideceğini ve uluslararası seyahat konusunun öncelikli olarak ele alındığını belirtti.

Bu arada bugün İngiltere’de 27 bin 125 kişi Corona vakası saptandı, 28 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Verilere göre yetişkinlerin yüzde 85’i ilk doz aşısını yüzde 63’ü de her iki dozunu da olmuş durumda.

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