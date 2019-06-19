Merkel Irak'ta Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel, özerkliğe vurgu yaptı, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak toprakları üzerinde bağımsız bir Kürt devleti fikrini desteklemediğini yineledi.

Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğününden yana olduğunu belirtti. Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Ancak Merkel, bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yaptı. "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" dedi.

Uluslararası tepkilere rağmen, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Referandumda oy kullananların yüzde 92'si bağımsızlığı desteklemişti ancak Irak Federal Anayasa Mahkemesi referandumu geçersiz saymıştı.

Merkel bağımsızlık referandumu öncesi yapmış olduğu açıklamalarda da Almanya'nın Kürt bölgelerini Irak devletinin bir parçası olarak gördüğünü ve Kürtleri Irak devletinin bir parçası olarak desteklediklerini söylemişti.

Irak ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye de Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması fikrine karşı çıkıyor.

DW,dpa/MY,GA

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