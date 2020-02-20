Merkel: Irkçılık toplumumuz içindeki zehirdir

Ve bu zehir toplumumuzda mevcut" diye konuştu.Almanya Başbakanı Angela Merkel Hanau'da dün gece meydana gelen ve 9 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Başkent Berlin'de yaptığı açıklamada Merkel "bugün ülkemiz için son derece üzüntü verici bir gün" diye konuştu. Merkel "Bunca vatandaşın korkunç bir biçimde ölümünden dolayı bugün Hanau'daki insanların hissettiği derin acıyı ben ve Almanya'nın tümünde insanlar hissediyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel halkın taziye duygularının ölenlerin yakınlarına güç vermesini umduğunu söyledi. Ayrıca saldırıya maruz kalanların saldırının sadece bedensel değil ruhsal sonuçlarının da üstesinde gelmesini umut ettiğini ifade etti. Sabahın erken saatlerinden beri olayla ilgili bilgi aldığını söyleyen Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesi esnasında da sürekli olarak bilgilendirildiğini ifade etti.

Merkel: Sonuna kadar aydınlatılacak

Almanya Başbakanı Merkel, saldırının arka planının "sonuna kadar" aydınlatılması için her şeyin yapılacağı sözünü verdi.