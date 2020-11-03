Merkel, Avusturya ile dayanışma açıklamasında "İslamcı terör ortak düşmanımız" dedi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da dört kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı uluslararası düzeyde tepkiyle karşılandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Viyana'daki saldırı kınanarak "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır" dedi. "Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Avusturya halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le telefonda görüştüğünü ve taziyelerini ilettiğini de duyurdu.

Merkel: İslamcı terör ortak düşmanımız

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaptığı yazılı açıklamada Avusturya ile dayanışma mesajı verdi. Kurbanların yakınlarına taziyelerini, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Merkel, "İslamcı terör bizim ortak düşmanımız. Bu katillere ve azmettiricilere karşı mücadele bizim ortak mücadelemiz" ifadesini kullandı.