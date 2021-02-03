Merkel: İzin çıkarsa Rus aşısını kullanabiliriz

Rusya ilk korona aşısını geliştiren ve bu aşıya izin veren ülkelerden biri. Geliştirilen aşı, üzerinde yeterince araştırma yapılmadan izin verildiği gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından eleştiriliyordu. Sputnik V aşısının üçüncü faz klinik deneylerinin ara sonuçları dün açıklanmış ve aşının yüzde 91,6 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Merkel haberle ilgili "Rus aşısı hakkında da iyi verilere sahip olduğunu okuduk" dedi. Söz konusu aşıya dair yeni veriler tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı.

Rusya Sputnik V'nin kullanımına izin almak için EMA'ya başvuru yapmış ve Rus yetkililer yılın ikinci çeyreğinde AB'ye 100 milyon doz aşı sevkiyatı yapabileceklerini açıklamıştı. Kurumdan izin almak için çaba gösteren her aşının "memnuniyetle karşılandığını" söyleyen Merkel, "Rus Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile de tam bunu konuştum" dedi.

Öte yandan Merkel'in izlediği strateji muhalefet partilerince yoğun bir biçimde eleştiriliyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus korona aşısı Sputnik V'nin Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. ARD televizyon kanalında bir programa katılan Merkel, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gerekli verilerin iletilmesi ve kurumun izin vermesi halinde her tür aşının Avrupa Birliği (AB) içinde kullanılabileceğini söyledi.

Aşılama sürecinin yavaş ilerlemesine eleştiri

Angela Merkel, eyaletlerin başbakanları, ilaç firmaları ve AB Komisyonu temsilcileri ile 1 Şubat Pazartesi günü bir toplantı yapmış ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda, yaz sonuna kadar her vatandaşın aşılanacağını söylemişti. Merkel ayrıca, şu ana kadar EMA'nın izin verdiği BioNTech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarıyla bu tarihin tutturulabileceğini, Curevac ve Johnson&Johnson aşılarına da izin çıkmasının beklendiğini söylemişti. Zirveden çıkan bu sonuç ise meclisteki muhalefet partileri Hür Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti tarafından eleştiriliyor.

Aşılara izinler konusunda gerekli titizliğin gösterilmesinin "hata" olmadığını söyleyen Merkel, "katı bir aşılama planı yapamayız" diye konuştu. Merkel Planın dinamik bir biçimde duruma uyarlanması gerektiğini, ayrıca AB'nin verdiği aşı siparişlerinde, genele bakıldığında bir aksilik yaşanmadığını belirtti.

"Ülke gerçekliğinden kopuk"

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Merkel'in bu açıklamasına tepki gösterdi. Lindner aşılamada ilerleme kaydedilmediği için nüfusun çoğunluğunda büyük bir öfke olduğunu söyledi. Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Jörg Meuthen da Twitter üzerinden Merkel ile ilgili olarak, "Belli ki başbakanlık görevinde 15 yılın ardından ülkemizdeki gerçeklikten tamamen kopmuş" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'ya 300 milyon dozluk aşı sipariş vermiş, 100 milyon ek sipariş opsiyonunu da sözleşmeye dahil etmişti. Ancak şirketin mart ayı sonuna kadar taahhüt edilen miktarın sadece yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu.

AFP,dpa / EC,ET

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