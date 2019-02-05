Merkel, Japon imparatoru ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya ziyaretinin ikinci ve son gününde Japonya İmparatoru Akihito ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki günlük Japonya ziyaretinin son gününde, Japonya İmparatoru Akihito ile İmparatorluk Sarayı’nda bir araya geldi. Ülkeyi ziyaret eden siyasetçiler için bir onur olarak kabul edilen İmparator ziyaretinde konuşulanlarla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Görüşmenin ardından Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’ndan ayrılan Merkel’in, Keiko Üniversitesi öğrencilerinin Tokyo’da düzenlediği bir etkinliğe katıldığı öğrenildi. Merkel’in ilerleyen saatlerde, veliaht prensi Naruhito ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan İmparator Akihito, 30 Nisan’da tahttan ayrılacak. Japonya’da 200 yıl sonra hayattayken tahttan ayrılan ilk hükümdar olacak olan Akihito, tahtını oğlu, veliaht prensi Naruhito’ya devredecek.



