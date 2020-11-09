Merkel: Joe Biden Almanya’yı iyi tanır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

"KORONA VİRÜS SALGINI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, TERÖRİZM.."

Biden'ın Almanya’yı iyi tanıdığını söyleyen Merkel, Almanya ve ABD’nin corona virüs salgını, iklim değişikliği ve terörizm gibi sorunları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya Başbakanı dün ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’i de tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir" açıklamasını yaptı.

