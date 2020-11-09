Merkel Joe Biden’ı tebrik etti

Merkel Atlantik'in iki yakası arasında daha yakın bir işbirliği için çağrıda bulundu.Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden'ı tebrik etti. Pazartesi günü başkent Berlin‘de bir açıklama yapan Merkel "Zamanımızın büyük sorunlarının üstesinden gelmek için AB'nin bir parçası olarak Almanya ile ABD birlikte bir duruş sergilemeli" ifadelerini kullandı.

Merkel korona krizinin, uluslararası terörizmin ve küresel ısınmanın ancak "yan yana" durularak bertaraf edilebileceğini belirterek "açık bir küresel ekonomi ve serbest ticaret" için mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Merkel bu noktaların Atlantik'in iki tarafının refahı için de önemli olduğunu vurguladı.

Merkel Almanya ve AB'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin de farkında olduklarını bildiğini belirtti. Merkel Joe Biden'ın Avrupa'yı ve Almanya'yı iyi tanıdığını belirterek Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Maas'tan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada Biden başkanlığında herşeyin değişmeyeceğini ancak birçok konuda iyileşme olmasını beklediklerini kaydetti.